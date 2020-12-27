Kremlin: Putin koronavirüs aşısı olmaya karar verdi

Rusya, (DHA) – Rusya’dan sondakika aşı açıklaması geldi. Kremlin Sözcüsü Dmitry Peskov yaptığı açıklamada, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in koronavirüs aşısını olmaya karar verdiğini söyledi.

Rusya’dan sondakika aşı açıklaması geldi. Kremlin Sözcüsü Dmitry Peskov yaptığı açıklamada, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in koronavirüs için geliştirilen Rus aşısı Sputnik V aşısını olmaya karar verdiğini açıkladı. Peskov, Rusya’da yayın yapan vesti.ru sitesinde yayınlanan açıklamasında “Yakın bir gelecekte başkanın kararı açıklayacağını bekleme hakkımız var. Kendisinin (açıklamayı) yapacağını söyledi. Aşı olacağını, böyle bir karar aldığını ve formalitelerin bitmesini beklediğini söyledi” dedi.