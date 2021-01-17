Krem kutusuna sakladığı uyuşturucu ile yakalandı

Mahir ALAN/ADIYAMAN, (DHA)- ADIYAMAN’da şüphe üzerine durdurulan bir otomobilde, krem kutusu içerisine gizlenmiş uyuşturucu madde ele geçirildi, sürücü gözaltına alındı.

Adıyaman- Gölbaşı karayolunda Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından oluşturulan uygulama noktasında durumundan şüphelenerek durdurulan otomobil sürücüsünün üst aramasında krem kutusuna gizlenmiş 2 gram bonzai ve 2 gram metamfetamin ele geçirildi. Uyuşturucuya el koyan polis ekipleri sürücü E.G.’yi gözaltına alarak emniyete götürdü.

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