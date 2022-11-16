KREDİLERE SİCİL AFFI GELMİŞ

- Reklam -

3 Kasım 2022 tarihinde kabul edilen 7420 Sayılı torba yasa 9 Kasım 2022 tarihinde Resmi Gazete’de yayımlandı. Torba Yasa’nın 27. Maddesinde yer alan SİCİL AFFI ise yayımlandığı tarihten itibaren yürürlüğe girdi.

Peki nedir bu sicil affı?

- Reklam -

Öncelikle bazı haber kaynaklarında her ne kadar bu affın kredi sicilinizi temizleyeceği ya da sıfırlayacağı söylense de bunun doğru olmadığını ifade etmek istiyorum. Zira Af başvurusu yapan kişilerin kredi sicili temizlenmiyor. Ancak Af Başvurusu yapan ve kabul edilen kişilerin Kredi Risk Raporu dikkate alınmayacak ve kredi kartı sahibi olması ve kredi çekmesi mümkün hale gelecek. Tabi bunun için ilgili Bankanın Genel Müdürlüğü’nün Af Başvurunuzu kabul etmesi gerekiyor.

İlgili madde şu şekilde; “Anapara ve/veya taksit ödeme tarihi 1/10/2022 tarihinden önce olup da; kullandığı nakdî ve gayrî nakdî kredilerinin anapara, faiz ve/veya ferilerine ilişkin ödemelerini aksatan gerçek ve tüzel kişilerin, ticari faaliyette bulunan ve bulunmayan gerçek kişilerin ve kredi müşterilerinin karşılıksız çıkan çek, protesto edilmiş senet, kredi kartı ve diğer kredi borçlarına ilişkin 5411 sayılı Kanunun ek 1 inci maddesi hükmü uyarınca kurulan Türkiye Bankalar Birliği Risk Merkezi nezdinde tutulan kayıtları, söz konusu borçların ödenmesi geciken kısmının 1/7/2023 tarihine kadar tamamının ödenmesi veya yeniden yapılandırılması halinde, bu kişilerle yapılan finansal işlemlerde kredi kuruluşları ve finansal kuruluşlar tarafından dikkate alınmaz.”

O zaman hadi Sicil Affının şartları neler bunları inceleyelim.

Birincisi Kredi veya Kredi Kartı borcuna ait anapara miktarının veya taksitlerinizin 1 Ekim 2022 tarihinden öncesine ait olması gerekiyor.

İkincisi ise Bu borçların yahut taksitlerin ise 1 Temmuz 2023 tarihine kadar tamamının ödenmesi veya yeniden yapılandırılması gerekiyor.

İşte siz, bu iki şartı sağlıyorsanız eğer, kredi yahut kredi kartı başvurusu yaptığınızda Türkiye Bankalar Birliği Risk Merkezinde tutulan raporunuz DİKKATE ALINMAYACAK. Gördüğünüz üzere kanun metninde de alınmayabilir demiyor “alınmayacak” diyor. Ve kanun, bu maddenin 2.fıkrasına “Kredi kuruluşları ve finansal kuruluşların birinci fıkra hükmü uyarınca mevcut kredileri yeniden yapılandırması veya yeni kredi kullandırması, bu kuruluşlara hukuki ve cezai sorumluluk doğurmaz.” Maddesini ekleyerek hem bankaları hukuki ve cezai olarak korumuş hem de bankaların kredi risk raporuna bakmadan bu af kapsamında olan kişilere kredi veya kredi kartı verme sürecini de hızlandırmıştır.

Kanun metninde “borçların ödenmesi geciken kısmı” ise birazcık kafa karıştırıcı olabilir. Bu nedenle düşünüldüğünde lafzi olarak yorumladığımızda icra dosyasına konu olmuş olan kredi veya kredi kartı borçlarınızın da 1 Ekim 2022 tarihinden önce olması ve 1 Temmuz 2023 tarihine kadar tamamının ödenmesi veya yapılandırılması gerekebilir. “Peki icra dosyamızın yapılandırmasını nasıl yapacağız” diye soru sorduğunuzu duyar gibiyim. Bu sorunuzu da hemen cevaplayalım. İcra dosyanızın tarafı olan bankanın dosyada adı yazan avukatıyla iletişime geçerseniz avukat sizi yönlendirecektir.

Evet, tüm şartları sağladık;

Yani icra konusu olan borcumuzun yapılandırmasını yahut ödemesini, diğer kredi veya kredi kartı borcumuzun ya da taksitlerinin yapılandırmasını yahut ödemesini yaptık. Şimdi ne yapacağız?

Yapılandırma yahut ödeme işlemlerinizi yaptıktan sonra borcun ait olduğu bankanın genel müdürlüğüne sicil affından yararlanmak istediğinize dair ilgili kanun hükümlerini ve diğer yaptığınız işlemleri izah eden bir dilekçe hazırlayıp iadeli taahhütlü mektupla ilgili Bankanın Genel Müdürlüğüne iletmeniz yeterli. Bu talebinize bankanın yasal olarak 30 gün içerisinde olumlu yahut olumsuz olarak cevap vermesi gerekiyor. Esasen çıkan torba yasadaki madde metnine göre gerekli yapılandırma veya ödeme işlemlerini yaptıysanız olumsuz olarak cevap vermesi mümkün değil.

Ancak yanlış hatırlamıyorsam, geçtiğimiz günlerde Hazine ve Maliye Bakanı’nın da ifade ettiği üzere yasa çıksa da bazen kurumlar bunu uygulamayabiliyor. İşte burada izlenecek olan hukuki süreç de farklılaşıyor. Ayriyeten uygulamada tecrübe ettiğimiz kadarıyla, torba yasa hükümlerinin uygulanmasında erkenden başvuranların talepleri çoğunlukla kabul edilmekte. Bu sebeple erkenden başvuru yapmak da büyük önem arz ediyor.

O yüzden siz siz olun hukuki işlerinizi geciktirmeden halletmeye çalışın, özellikle söz konusu torba yasa ile gelen aflarsa…

Sizin ile SonSöz Gazetesinde yer alan ilk yazımızın sonuna gelmiş bulunmaktayız. Konu ile ilgili daha fazla bilgi almak için iletişime geçmeyi unutmayın.

Kötülüğü adaletle, iyiliği de iyilikle karşılayın, Avukatlandınız , Esen Kalın :)

Av. Ayşegül Rana ÖZKAN

: av.ranaozkan

: www.ranaozkan.av.tr

: info@ranaozkan.av.tr

,