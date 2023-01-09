Kredi kartı sayısı 1 yılda 100 milyona yaklaştı

- Reklam -

Nakit kullanımının azaldığı ve kartlı ödemelerin büyüme eğilimi gösterdiği, Bankalararası Kart Merkezi (BKM) tarafından yayımlanan verilerde yeniden teyitlendi. Rapora göre Türkiye’de kredi kartı sayısının 100 milyona yaklaştığı görüldü. Öte yandan kredi kartı sayısındaki artış, bir yıl öncesine kıyasla yüzde 17 oldu.

BKM tarafından yayımlanan Ekim 2022 kart istatistikleri raporu, kart sayılarının arttığını, kartlı ödemelerin büyüdüğünü ve nakit kullanımının azaldığını bir kez daha ortaya koydu. Rapora göre Türkiye’de kredi kartı sayısının 96,8 milyona ulaşarak 100 milyona yaklaştığı görüldü. Öte yandan kredi kartı sayısındaki artış, bir yıl öncesine kıyasla yüzde 17 oldu. 2022’de kredi kartıyla yapılan toplam ödeme tutarındaki artış ise yüzde 123 oldu ve kredi kartlarıyla yaklaşık 300 milyar TL tutarında ödeme yapıldı. Kredi kartlarındaki büyüme, kredi kartı karşılaştırma platformlarının verilerine de yansıdı.

Konuyla ilgili değerlendirmelerini paylaşan Hesapkurdu.com Bankacılık İş Geliştirme Müdürü Orhun Çağlar Atilla, “Tüketiciler en avantajlı kredi kartını seçebilmek için farklı bankaların veya finansal kuruluşların sunduğu alternatiflere bakıyor. Hesapkurdu.com olarak kredi, kredi kartı, sigorta veya mevduat hesabı gibi banka ve sigorta ürünlerini tek platformdan karşılaştırma olanağı veriyoruz. Ayrıca kredi kartlarını karşılaştırırken Hesapkurdu’nu kullanmaları durumunda başka yerde elde edemeyecekleri ilave kazanımlar da sunuyoruz. Hesapkurdu.com üzerinden yapılan kredi kartı başvurusu sayısı, bir yıl önceye kıyasla yüzde 25 arttı” dedi.

- Reklam -

“TOPLAM KART SAYISI YÜZDE 17 ARTTI”

BKM raporunda Türkiye’deki kredi, banka ve ön ödemeli kartları kapsayan toplam kart sayısının 332 milyonu geçtiği görüldü. Aynı dönemde kredi kartı büyüme oranının toplam kart sayısı artışıyla aynı olduğuna dikkat çeken Atilla, şunları kaydetti:

“Kredi kartı sayısı yüzde 17 artarken, toplam kart sayısındaki yıllık artış da yüzde 17 olarak ölçülüyor. Yalnızca bireysel değil, ticari kartların kullanılma oranı da artıyor. Rapordaki veriler, her 3 TL kredi kartı ödemesinin 1 TL’sinin işyeri sahiplerine ödemelerde büyük kolaylık sağlayan ticari kartlarla gerçekleştirildiğini ortaya koyuyor. Hesapkurdu.com olarak Türkiye’nin en büyük bankalarının kredi kartı seçeneklerini tek tıkla kıyaslama olanağı sunuyoruz. Hesapkurdu.com kullanıcıları, ayın en iyi kartlarını, aidatsız kartları, nakit avans seçeneği açısından avantajlı olan kartları çok kısa sürede, ücretsiz olarak karşılaştırabiliyor. Öğrenciler, çok seyahat edenler veya kurumsal müşteriler de kendilerine en uygun kartı Hesapkurdu.com üzerinden bulup anında başvurabiliyor.”

“KART SEÇİMİNDE KAMPANYALAR REKABET AVANTAJI SAĞLIYOR”

Tüketicilerin çok fazla kredi kartı seçeneği olduğuna vurgu yapan Atilla, sözlerini şu ifadelerle sonlandırdı:

“Bu seçenekler, tüketicileri kredi kartı karşılaştırma platformlarına yönlendiriyor. Tüketiciler, nasıl e-ticarette bir ürün satın almadan önce en hesaplı fiyatı bulmaya çalışıyorsa, kart tercihlerinde de en çok ayrıcalık sunanı arıyor. Bu noktada kredi kartı programlarıyla birlikte gelen kampanyalar kart sağlayıcılarına ve bankalara rekabet avantajı sağlıyor. Hesapkurdu.com kullanıcıları, en güncel kredi kartı kampanyalarını da tüm ayrıntılarıyla tek ekranda görebiliyor. Kredi kartının yanı sıra, kredi, sigorta, mevduat gibi ürünlerde de kullanıcıların avantajlı ürünleri keşfetmesine aracı oluyoruz.”