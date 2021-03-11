Kraliçe Elizabeth’ten Prens Harry ve Meghan Markle’a ‘zeytin dalı’

İngiltere, (DHA) – Kraliyet görevlerini bıraktıktan sona ABD’ye yerleşen Prens Harry ve Meghan Markle’ın, Oprah Winfrey’e verdikleri röportaj sonrası Kraliçe Elizabeth çifti telefonla arayarak bizzat iletişim kuracağı belirtildi.

İngiltere’de Kraliyet görevlerini bıraktıktan sona ABD’ye yerleşen Prens Harry ve Meghan Markle’ın, Oprah Winfrey’e verdikleri röprtaj gündemdekini yerini koruyor. Kraliçe Elizabeth, Prens Harry ve Meghan Markle çifti ile görüşme kararı aldı. ABD’li sunucu Oprah Winfrey’le yaptıkları röportajın ardından, Kraliçe Elizabeth’in Prens Harry ve Meghan Markle çiftiyle bizzat iletişime geçeceği belirtildi.

‘İDDİALAR ENDİŞE VERİCİ’

Meghan Markle röportajda hamileyken intihara meyilli olduğunu ve kraliyetin, oğlu Archie doğmadan ten rengi konusunda tedirgin olduğunu belirtmişti. Bunun üzerine İngiliz Kraliyet Ailesi açıklamaların ‘endişe verici’ olduğunu belirterek iddianın özel olarak inceleyeceğini söyledi. Buckingham Sarayı’ndan Kraliçe adına yapılan açıklamada da , “Harry, Meghan ve Archie her zaman bu ailenin çok sevilen üyeleri olacaklar” denildi.