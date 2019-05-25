Kraliçe adayları, kürek çekti, futbol oynadı

ANTALYA’nın Kemer ilçesinde bu yıl 13’üncüsü yapılan Miss Aura International Güzellik Yarışması’nın finalistleri ‘En iyi spor takımı’ olabilmek için kıyasıya yarıştı.

Miss Aura International Güzellik Yarışması’nda kraliçe tacını takabilmek için Beldibi Mahallesi’ndeki Rixos Sungate Otel’de kampa giren 30 ülkenin güzeli, düzenlenen spor karşılaşmalarında yarıştı. Siyah ve beyaz olmak üzere 2 takıma ayırılan güzeller, bisiklete binip, sörf tahtası üzerine durarak, kürek çekti. Güzeller daha sonra halı sahada futbol maçı yaptı. Hakemliğini 2018 yılının Miss Aura International Güzellik Yarışması birincisi Kamilla Khusainova’nın yaptığı maç, berabere bitti. Her gol atılışında sevinç gösterileri ile coşan güzellere yarışmaların sonunda madalya verildi.

ANTALYA’NIN KEMER ILCESINDE BU YIL 13’UNCUSU YAPILAN MISS AURA INTERNATIONAL GUZELLIK YARISMASI’NIN FINALISTLERI ‘EN IYI SPOR TAKIMI’ OLABILMEK ICIN KIYASIYA YARISTI.(FOTO:LEVENT YENIGUN/KEMER-DHA)

Organizatör Adnan Şeker, “Bugün spor aktiviteleriyle geçti. Denizde sörf, futbol aynı zamanda da havuz yarışmalarıyla bugünü tamamen spora ayırdık. Spor gençliğin olmazsa olmazı. Bunu bir nebze sevdirmek, gençlere alışkanlık haline getirmek için bugünkü aktiviteyi spora ayırdık. Kızlarımızın hepsine de birer madalya verdik, ‘best spor team’ olarak hepsi madalyalarıyla dönecek evlerine” dedi.