KPSS Ön Lisans sonuçları açıklandı

Aslıhan ALTAY KARATAŞ/ANKARA, (DHA) – ÖLÇME Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanı Halis Aygün, 2020 Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) Ön Lisans sonuçlarının açıklandığını duyurdu.

Halis Aygün, Twitter’daki hesabından yaptığı paylaşımda, “25 Ekim tarihinde gerçekleştirdiğimiz 2020-KPSS Ön Lisans sonuçları açıklanmıştır. Sonuçlarınızı http://sonuc.osym.gov.tr sayfamızdan ve ÖSYM AİS mobil uygulamamızdan öğrenebilirsiniz. Sınav sonuçlarının hayırlı olmasını diliyorum” dedi.

Adaylar, sınav sonuçlarına T.C.kimlik numaraları ve aday şifreleri ile erişebilecek.

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