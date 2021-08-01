KPSS maratonu başladı

Murat SOLAK – Ömer ÇETİNASLAN-İhsan DÖRTKARDEŞ/İSTANBUL, (DHA)- KAMU Personeli Seçme Sınavı (KPSS) ve öğretmenlik sınavı başladı. Avcılar’da sınava dakikalar kala adaylar koşarak sınav merkezlerine yetişti.

Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığı’nca yapılan 2021 Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS) Genel Yetenek-Genel Kültür sınavı, 10.15’te başladı. Zeytinburnu’da bulunan Haluk Ündeğer Anadolu Lisesi’nde adaylar, sınava girmek için erken saatlerde okul binasına geldi. Nüfus cüzdanı ve sınav giriş belgesini yanında bulunduran adaylar, görevliler tarafından sınav merkezlerine alındı. Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığı’nca belirlenen yasak araç ve gereçlerle adayların sınava girilmesine izin verilmedi. Sınava girecek olan adayların saat 10.00’dan sonra sınav binalarına girişlerine de izin verilmedi. Sınava yalnız gelen ve kişisel eşyalarını geçici olarak bırakmak isteyen adaylar, sınav merkezinde bulunan emanet noktasında uzun kuyruklar oluşturdu.

Zeytinburnu’nda sınava giren kızı Çiğdem Karadavut’u bekleyen Yusuf Karadavut, “Kızımı bekliyorum. Herkesin amaçları, hedefleri var. İnşallah herkes istediğini alır” dedi. İsmail Ünal ise kızı Yasemin Ünal’ı sınava getirdiğini söyleyerek, “Kızımızı sınava getirdik. Umutla bekliyoruz. Sınava giren tüm çocuklar, inşallah devletine ve milletine hayırlı olur. Bütün emekleri 2 saatlik sınava bakıyor. Rabbimizden hayırlısını diliyoruz” diye konuştu.

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Avcılar’da da saat 10.15’te başlayan sınav için kapılar saat 10.00’da kapandı. Avcılar Sabancı 50’nci Yıl İnsa Anadolu Lisesi ile Abdulkadir Uzturk Ortaokulu’ndaki sınava takı, cep telefonu, anahtarlıkla gelenler bunları emanete bıraktı. Kapıların kapanmasına birkaç dakika kala adaylar salona yetişmek için koştu.