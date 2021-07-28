Kozan’da orman yangını (3)

LGS tercih sonuçları, bu sabah MEB tarafından öğrencilerin erişimine açıldı. Öğrenciler, yerleştirme sonuçlarına TC kimlik numaraları ve doğum tarihleri ile 'sonuc.meb.gov.tr' internet adresinden ulaşabilecek. İlk yerleştirmede yerleşemeyen veya yerleştiği okulu değiştirmek isteyen öğrenciler için yerleştirme süreci ise devam edecek.