Kozan’da ‘Medeniyetler Başkenti Anavarza’ konferansı düzenlendi

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Ali GÖKDAL/ KOZAN (Adana), (DHA)- ADANA’da UNESCO tarafından ‘Dünya Miras Geçici Listesi’nde yer alan Kozan ilçesindeki Anavarza Antik Kenti ile ilgili ‘Medeniyetler Başkenti Anavarza’ ismiyle konferans düzenlendi. Konferansta konuşan Anavarza Kazıları Başkanı Dr. Fikret Fatih Gülşen, antik kent hakkında bilgiler verdi.

Kozan Belediyesi ev sahipliğinde Belediye Sinema Salonu’nda gerçekleşen Medeniyetler Başkenti Anavarza konferansına Kozan Kaymakamı Bahattin Alp Arslanköylü, Kozan Belediye Başkanı Kazım Özgan, Anavarza Kazıları Başkanı Dr. Fikret Fatih Gülşen, siyasi parti temsilcileri, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve vatandaşlar katıldı. Konferansta konuşan Kozan Belediye Başkanı Kazım Özgan, ilçenin medeniyetler şehri olduğunu belirtip, bunun da en önemli örneklerinden biri olarak Anavarza Antik Kenti’ni gösterdi. Devam eden kazı çalışmalarını ziyaret ettiklerini dile getiren Özgan, ellerinden geldiği kadar destek verdiklerini aktardı. Anavarza Kazıları Başkanı Dr. Fikret Fatih Gülşen ise bölgedeki çalışmalar hakkında bilgi verdi. Anavarza’nın, Anadolu’daki en büyük antik kent olduğunu anlatan Gülşen, “İddia ediyorum, sadece sur içi 4 bin dönüm alana aittir. Anadolu’nun en büyük antik kenti, Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın öz malıdır. Kazı, Kültür ve Turizm Bakanlığı ve Çukurova Üniversitesi tarafından ortaklaşa yapılıyor. Kozan, Kadirli ve Ceyhan ilçelerinin sınırının kesiştiği noktada bulunuyor. Bölgede bulunan kalelerle bağlantısı olan bir kenttir” diye konuştu

77 kişilik bir ekip ile çalıştıklarını ifade eden Gülşen, restorasyon işlemlerine devam edildiğini sözlerine ekleyip, “Bu kapsamda Roma dönemine ait anıtsal kapı olan zafer takını orijinalliğini de koruyarak bugün 3’üncü kemerini tamamlamak üzereyiz. 34 metre genişlikte ve 2 bin 700 metre uzunluğundaki sütunlu caddesi ile Anavarza Antik Kenti’nde kazı çalışmalarımız devam etmektedir” dedi.

Programın sonunda Kozan Kaymakamı Bahattin Alp Arslanköylü ve Belediye Başkanı Kazım Özgan, Gülşen’e çiçek ve çeşitli hediyeler takdim etti. (DHA)

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