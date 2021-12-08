Kozan’da kuvvetli rüzgarda ağaçlar devrildi

Ali GÖKDAL/KOZAN,(Adana),(DHA)- KOZAN’da dün gece geç saatlerde başlayan ve sabah saatlerine kadar etkisini sürdüren kuvvetli rüzgar nedeniyle ağaçlar devrildi.

Varsaklar Mahallesi’nde Fatih Anadolu Lisesi yolu üzerinde bulunan kavak ağacı etkili olana rüzgarda devrildi. Devrilme neticesinde yol üzerinde bulunan elektrik hatları ve kablolar zarar gördü. Okul Müdür Yardımcısı Aytaç Arslan’ın Kozan Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü’ne haber vermesi üzerine çalışma yapan ekipler, okul yolunu kısa sürede yeniden kullanıma açtı. Bölgede şiddetli rüzgar etkisini sürdürüyor.

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