Kozan’da ikinci gününde devam eden orman yangının acı tablosu sabah ortaya çıktı (3)

BÖLGEYE İHA SEVK EDİLDİ

Adana’nın Kozan ilçesinde dün akşam ormanlık alanda çıkan yangını söndürme çalışmaları devam ediyor. Orman Genel Müdürlüğü’ne ait insansız hava aracı da (İHA) bölgeye sevk edildi. İHA’nın kaydettiği görüntüde yangının geniş bir alanda devam ettiği görüldü. Bu görüntüler, yangın yönetim merkezine ve yangın mahallindeki yangın yönetim aracına anlık aktarılarak, alevlere müdahale ediliyor.

Bu arada yangının, gözetleme kulesinden tespit edildiği belirtildi.

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