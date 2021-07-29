Kozan’da 2’nci gününde devam eden orman yangının acı tablosu sabah ortaya çıktı/ Ek fotoğraflar

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Ana Sayfa Güncel Haberler Kozan’da 2’nci gününde devam eden orman yangının acı tablosu sabah ortaya çıktı/...
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