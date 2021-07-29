Kozan’da 2’nci gününde devam eden orman yangının acı tablosu sabah ortaya çıktı/ Ek fotoğraflar

- Reklam -
Ana Sayfa Güncel Haberler Kozan’da 2’nci gününde devam eden orman yangının acı tablosu sabah ortaya çıktı/...
İlgili HaberlerYazarın Diğer İçerikleri
Kadın ile erkeğin plajdaki tekme- tokat kavgası kamerada
Ali GÜNDOĞAN/MARMARİS (Muğla), (DHA)- MUĞLA'nın Marmaris ilçesinde gün doğumunda halk plajında oturan 4 arkadaştan kadın ve erkek arasındaki küfürlü tartışma, tekme tokat kavgaya dönüştü....
Derecik’te ahır yandı; 7 büyükbaş öldü
Abdullah KAYA/DERECİK (Hakkari), (DHA)- HAKKARİ'nin Derecik ilçesine bağlı Umurlu köyünde, bir ahırda çıkan yangında 7 büyükbaş öldü. Irak sınırında bulunan Derecik ilçesinin Umurlu köyünde saat 14.00...
Beyoğlu Belediye Başkanı Yıldız’dan İstiklal Caddesi’ndeki saksıdaki ağaçların İBB tarafından kaldırılmasına...
Esma MURAT - Kubilay ÖZEV- İSTANBUL (DHA)- BEYOĞLU Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız, İstiklal Caddesi'nde saksıdaki ağaçların kaldırılmasına tepki gösterdi. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin İstiklal caddesinde...