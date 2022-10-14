Köyünden burs alan Kardelen, mühendis olunca kendi verdi 

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Ali Sencer ARSLAN/ ZONGULDAK, (DHA)- ZONGULDAK’ın Kilimli ilçesine bağlı Göbü köyünde yaşayan Kardelen Bekmezci (24), köy muhtarlığının düzenlediği burs ile Bozok Üniversitesi’nde inşaat mühendisliği bölümünü okudu. Bekmezci, mezun olduktan sonra sahil yolu projesinde iş bulunca muhtarlık aracılığıyla faydalandığı burs programına bağış yapmaya karar verdi. Kız çocuklarının okuması gerektiğini belirten Bekmezci, destek vereceği için mutlu olduğunu söyledi.

Kilimli ilçesine bağlı Göbü Köyü’nde yaşayan Kardelen Bekmezci, Yozgat’ta bulunan Bozok Üniversitesi’nde öğrenim gördüğü sırada Göbü muhtarı Burhan Oral, köyün üniversite okuyan gençlerine burs kampanyası başlattı. Bu kampanyadan yararlanan Bekmezci, 2021 yılında mezun olup iş arayışına başladı. Bekmezci, köyünün yakınlarında yapımı devam eden sahil yolu projesi inşaatının yüklenicisi firmada inşaat mühendisi olarak çalışmaya başladı. Yararlandığı burs programının daha da büyümesini isteyen Bekmezci, muhtara giderek kendisinin de bağış yapmak istediğini belirtti. Burs aldıktan sonra eğitimini bitirerek iş sahibi olan Kardelen Bekmezci’ye, muhtar Burhan Oral’ın hazırlattığı teşekkür plaketi, köy gezileri sırasında Vali Mustafa Tutulmaz tarafından verildi.

Muhtarlıkça düzenlenen programda köyden üniversite kazanan tüm gençlere 3 yıldır burs verildiğini belirten Kardelen Bekmezci, kendisinin de o dönemde yararlandığını söyledi. Bekmezci, “Burs programı hala devam ettiği için herkes duysun, daha da genişlesin, diye kendim de yararlanmış olarak şimdi kendi işimi yapmanın mutluluğuyla ben de yardımcı olmak istedim. Muhtarımızla tekrar bu projeyi devam ettirip daha güzel olsun, diye uğraşıyoruz. Buradaki öğrencilere tıpkı bana edildiği gibi yardım etmeye çalışıyorum” dedi.

‘HERKESİN HAYATINA DOKUNABİLSEK NE MUTLU’

Köyde öğrencilere yardımcı olduklarını dile getiren Bekmezci, “Köyümüz öğrencilere yardım ediyor. Herkes yardım etmeye çalışıyor. Elimizden geldiğince kız çocuklarına, erkek çocuklarına hiç fark etmeden hangi bölüm olursa olsun yardım ediyoruz. Bu gibi burs programları daha çok ilerlesin. Keşke herkes duysun, yayılsın. Keşke herkes verse bir öğrenci okutabilse herkesin hayatına dokunabilsek ne mutlu bize” diye konuştu.

‘BEN DE KATKIDA BULUNMAK İSTİYORUM, DEDİ’

Burs projesini, muhtarlık seçimlerinden önce geliştirdiklerini belirten Göbü köyü muhtarı Burhan Oral ise “Muhtar olmadan önce projelerimizden biri de öğrencilerimize burs verebilmekti. Bursu cebimizden vermemiz mümkün değil. İl ve yurt dışındaki gurbetçilerimiz ile buradaki arkadaşlarımızın katkılarıyla 3 yıldır üniversite öğrencilerimize burs veriyoruz. Kardelen kızımız da o dönem okuyordu. Bursiyerlerimizden birisiyken okudu, bitirdi. Buradaki tünel çalışmalarında inşaat mühendisi ihtiyacı olduğu için orada işe girdi. İşe girdikten sonra ‘Ağabey proje devam ediyor, ben de bir öğrenci okutmak istiyorum. Ben de katkıda bulunmak istiyorum’ dedi. Çok mutlu oldum çünkü hayalini kurduğum şeylerden biri buydu. Bu çarkın dönmesi için burs alan öğrencilerimizin ileride para kazanmaya başladığında geriden gelen çocuklara katkı sağlaması, en büyük hayalimdi” dedi. (DHA)

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