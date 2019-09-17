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      Köylü kadınların ‘piyano’ heyecanı

      Editör -
      Bursa'nın Orhaneli ilçesinde yaşayan köylü kadınlar, Halk Eğitim Merkezi tarafından açılan kursta piyano çalmayı öğreniyor.
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      5 antik kentin 5 antik bitkisi, koruma altına alınacak

      Editör -
      Antalya’da bulunan ve her yıl milyonlarca turist ağırlayan 5 antik kent, 5 endemik bitkiye de yaşam alanı oluşturuyor.
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      Otobüs yangınlarında motorda yükselen ısıya dikkat çekti

      Editör -
      İzmir'de, şehirlerarası taşımacılık yapan yolcu otobüsünün motor bölümünde çıkan ve aracın kullanılamaz hale gelmesine rağmen 37 yolcunun zamanında tahliye edilmesiyle can kaybı...
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      Yelkenliler Akdeniz’de 45 günde 1100 mil yapacak

      Editör -
      Yelkenli tekne denizcilerinin 2017 yılında İstanbul merkezli oluşturduğu Denizlerdeyiz Amatör Denizciler Derneği (DADD), 3 yıldır düzenlenen Karadeniz Rallisi etkinliklerinin ardından bu yıl ilk defa Akdeniz'e açıldı.
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