Köylü kadınların ‘piyano’ heyecanı

Baş ağrısından, cildin yaşlanmasına kadar hayatı olumsuz etkileyen ve pek çok probleme neden olan diş gıcırdatma rahatsızlığının çözüm alternatiflerini DentGroup Yönetim Kurulu Üyesi ve Ortodonti Uzmanı Dr. Cihan Çapan paylaştı.
İzmir'de oyuncu Şevket Çoruh, meslektaşı Murat Akkoyunlu ile birlikte sahnelediği tiyatro oyunundan sonra gittiği restoranın önünde köpeğe eziyet ettikleri iddiasıyla sözlü uyarıda bulunduğu bir gup tarafından saldırıya uğradı.
Yelkenli tekne denizcilerinin 2017 yılında İstanbul merkezli oluşturduğu Denizlerdeyiz Amatör Denizciler Derneği (DADD), 3 yıldır düzenlenen Karadeniz Rallisi etkinliklerinin ardından bu yıl ilk defa Akdeniz'e açıldı.
Baş ağrısından, cildin yaşlanmasına kadar hayatı olumsuz etkileyen ve pek çok probleme neden olan diş gıcırdatma rahatsızlığının çözüm alternatiflerini DentGroup Yönetim Kurulu Üyesi ve Ortodonti Uzmanı Dr. Cihan Çapan paylaştı.