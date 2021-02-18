Köydeki hasta kadın, paletli ambulansla 5 saatte hastaneye ulaştırıldı

TUNCELİ’nin yüksek kesimlerinde kış çetin geçerken karlı bölgelerden ayrılan yılkı atları, ovalara ve tarım alanlarına inmeye başladı. Ovalarda düzenli tek sıra halinde birbirlerini izleyip koşan yılkı atları görsel şölen oluşturdu. Doğa fotoğrafçısı Malik Kaya, 20 yıldır bölgede çekim yaptığını belirterek, "Bizler, bu atlara, özgürlüğüne düşkün atlar diyoruz aslında. Şu anda sayıları yaklaşık 10 ama bahar aylarında daha da çok artıyorlar. Kar yağışının ardından yüksek kesimlerden ot yemek için alçak kesimlere geldiler" dedi.