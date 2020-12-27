Koydaki kayalıklara işlenen 107 yıllık bayraklar yenilendi

Ahmet ACAR/DEMRE (Antalya), (DHA)- ANTALYA’nın Demre ilçesindeki Hamidiye Koyu’nda bulunan ve 1913 yılında Osmanlı İmparatorluğu’na ait Hamidiye zırhlısında görevli askerler tarafından kayalara işlenen iki Türk bayrağı yenilendi.

Çanakkale’den 13 Ocak 1913 tarihinde yola çıkan ve akın harekatı icra eden ön yüzbaşı Rauf Orbay komutasındaki Hamidiye zırhlısı, düşmanı şaşırtmak için 25- 26 Şubat 1913 tarihinde Kekova’daki bugün Hamidiye Koyu adı verilen koyda iki gün kaldı. Geminin kazanlarının bakımı yapılırken, gemide bulunan Türk askerleri tarafından kayalara iki Türk bayrağı çizildi ve boyandı. O tarihten bu yana bu bayraklar, çeşitli kurum ve kişiler tarafından zaman zaman boyanarak bakımları yapılıyor. Daha sonra Deniz Kuvvetleri Komutanlığı tarafından, kayalardaki iki bayrağın doğu tarafına bir anıt dikildi. Anıtın yanına da bir direğe Türk bayrağı çekildi.

Son yıllarda kayalardaki iki bayrağı ve direkteki bayrak Üçağız Mahallesi alan mevkiinde yatçılık yapan Mehmet Ayrancı tarafından yenilenmeye, yeniden boyanmaya başlandı. Demre Belediyesi de Mehmet Ayrancı’nın istediği boya ve bayrağı temin etti. Bir hafta önce kayadaki iki bayrak Mehmet Ayrancı tarafından yeniden boyandı. Demre Belediyesi’nin temin ettiği bayrakla da direkteki bayrak değiştirildi.

Mehmet Ayrancı, “Yazın teknemle gezdirdiğim, İzmirli adının açıklanmasını istemeyen bir iş insanı, kayadaki bayrakları 20 yıl boyayacak özel alaşımlı yağlı boya gönderdi. Bu boyalarla kayalardaki bayrakları yeniden boyadım. Demre Belediyesi’nden aldığım bayrakla da direkteki bayrağı yeniledim. Ben buradaki tarihi gönüllü olarak yaşatmaya çalışıyorum. Ancak bölgeye tekne ile gelen bazı vatandaşlar, anıtın ve kayadaki bayrakların bulunduğu alanı piknik alanı olarak kullanıyor. Atıklarını da burada bırakıp gidiyor. Burası Türk tarihinde iz bırakan bir alan. Lütfen burası piknik alanı değil. Burada piknik yapmasınlar. Burada atıklarını bırakmasınlar” dedi.

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