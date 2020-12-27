Koydaki kayalıklara işlenen 107 yıllık bayraklar yenilendi/ Ek fotoğraf

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Kısıtlamanın ardından sokakta karşılaştığı husumetlisini bıçakladı
İsmail Hakkı SEYMEN/BURSA, (DHA)- BURSA’da, Yaşar Ö. (34), kısıtlamanın ardından sokakta karşılaştığı husumetlisi S.M. tarafından bıçaklı saldırı sonucu yaralandı. Olay, saat 5.30 sıralarında merkez Osmangazi ilçesi Çirişhane...
Sen Giderken
Bu köşede her Salı ertesi sizlere şairlerimizin zaman zaman kitaplarını ve her hafta şiirlerini paylaşacağım. Bana bu köşede şairlerin şiirlerini siz okurlarım/ızla buluşturmama fırsat veren SONSÖZ gazetemize teşekkür ederim.
Esenyurt’ta kuyumcu soygununu anne ve kızı engelledi
Şahin BOZKURT-Erol DEĞİRMENCİ / İSTANBUL (DHA) ESENYURT'ta işlettikleri kuyumcuya gelen anne ve kızı dükkanlarını açtıkları sırada yüzleri kar maskeli iki şüpheli soygun girişiminde bulundu. Anne...
Kazada yaralanan Rümeysa, 9 günlük yaşam mücadelesini kaybetti
Halim AKCA/BUCAK (Burdur), (DHA)- BURDUR'un Bucak ilçesinde, geçirdiği trafik kazasında ağır yaralanan Rümeysa Dolaz (19), tedavi gördüğü hastanede 9 gün sonra yaşamını yitirdi. Kaza, 16...