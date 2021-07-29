Köyceğiz’de makilik yangını (1)

Online ticaret platformlarının da etkisiyle her geçen gün daha fazla insan yatırım dünyasının kapılarını aralıyor. Nicelik kadar niteliğin de önemli olduğuna dikkat çeken online ticaret platformu Binomo’nun Özel Projeler Uzmanı Anne Kmel, “Ekosisteme yeni dahil olan yatırımcıların yüzde 38’i, deneyimli yatırımcıların ise yüzde 16’sı yatırım alanındaki bilgi düzeylerinin düşük olduğunu söylüyor. Başarılı işlemler yapmak içinse finansal okuryazarlık şart” dedi.