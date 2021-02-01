Ana Sayfa Haberler Köy yolu açılarak hastaneye ulaştırıldı, dünyaya gelen bebeğe ‘Berfin’ adı verildi
Kategoriler: Güncel Haberler

Köy yolu açılarak hastaneye ulaştırıldı, dünyaya gelen bebeğe ‘Berfin’ adı verildi

Yaşar KAPLAN/YUKSEKOVA (Hakkari), (DHA)- HAKKARİ’nin Yüksekova ilçesine bağlı Değerli köyünde 2 gün önce doğum sancıları başlayan Necla Kurt (34), kar ve tipi nedeniyle ulaşıma kapanan yolun, karla mücadele ekiplerince 2 saatlik çalışmayla açılması sonucu hastaneye götürüldü. Kurt, bir kız bebek dünyaya getirdi. Bebeğe ‘Berfin’ ismi verildi.
Yüksekova’ya 15 kilometre uzaklıktaki Değerli köyünde oturan 3 çocuk annesi Necla Kurt’un 2 gün önce doğum sancıları başladı. Kar yağışı nedeniyle evlerinin yolunun ulaşıma kapanması sonucu Kurt, yakınlarınca hastaneye ulaştırılamadı. Kurt’un yakınları, durumu sağlık ve karla mücadele ekiplerine bildirdi. İl Özel İdaresi’ne bağlı Yüksekova Şantiye Şefliği karla mücadele ekipleri, bölgeye gelerek, yolu ulaşıma açmak için çalışa başlattı. 2 saat süren çalışmanın ardından yol ulaşıma açıldı. Bu sayede köye ulaşan sağlık ekipleri, doğum sancısı tutan Kurt’u ambulansla Yüksekova Devlet Hastanesi’ne götürdü. Tedaviye alından Kurt, dün 4’üncü çocuğunu dünyaya getirdi. Dünyaya gelen kız bebeğe ‘Berfin’ adı verildi.
Hasta yakını Naif Kurt, “Köy yolumuz kapalıydı. Yengem rahatsızlanmıştı. Sağlık ve karla mücadele ekiplerin sayesinde yollarımız açıldı. Yengemi hastaneye getirdiler. Ekiplere sonsuz teşekkürlerimi sunuyorum. Sağlıklı bir yeğenim oldu. Kız bebeğimiz dünyaya geldi. İsmini ‘Befrin’ koyduk” dedi.

FOTOĞRAFLI

Paylaş
Yayınlanma Tarihi
55 dakika önce

Son Haberler

81 yaşındaki Pakize Nine iğne oyasıyla geçimini sağlıyor

MERSİN’in Çamlıyayla ilçesinde, gençliğinde öğrendiği iğne oyasını ilerleyen yaşına rağmen devam ettiren Pakize Enücür (81),…

3 dakika önce

KKTC’de Rus masöz 20’den fazla kişiye koronavirüs bulaştırdı

Mahmut DOĞAN/LEFKOŞA, (DHA) - Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde (KKTC) geçtiğimiz hafta evlere masaja giden ve…

4 dakika önce

Uygulama noktasından kaçan sürücü ve yanındaki 3 kişiye 14 bin TL ceza

Yavuz YILMAZ/ İNEGÖL (Bursa), (DHA)- BURSA'nın İnegöl ilçesinde polisin uygulama noktasından kaçarken yakalanan sürücü ve…

4 dakika önce

Kağıthane’de sokak ortasında güpegündüz silahlı saldırı-1

Zeki GÜNAL / İSTANBUL (DHA)- KAĞITHANE'de sokakta yürüyen bir kişi güpegündüz iki kişinin silahlı saldırısına…

4 dakika önce

Çanakkale’de baraj suyunda kaybolan kişiyi arama çalışmaları 6’ncı gününde devam ediyor

Mustafa SUİÇMEZ- İpek YAVAŞ/ AYVACIK/ ÇANAKKALE (DHA)- ÇANAKKALE'nin Ayvacık ilçesinde, işe gitmek için yola çıktıkları…

4 dakika önce

Sultangazi’de trafik magandası kamerada

Emin YEŞİL/İSTANBUL, (DHA)- SULTANGAZİ'de sokağa çıkma kısıtlamasın da trafikte tehlikeyi hareketler yapan sürücü, kameraya yansıdı.…

5 dakika önce