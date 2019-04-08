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8 Nisan 2019
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Köy Enstitüleri ve Tonguç

Yahya Aksoy Yahya Aksoy

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“Memleket evladını ekonomik ve toplumsal hayatta doğrudan etkili ve faydalı kılmak için gerekli gerekli olan ön bilgileri iş içinde vermelidir. Atatürk-1 Mart 1922
Türkiye cumhuriyetinin çağdaşlık yolunda en önemli ve etkin bir eğitim kurumu olan ve ülkemizin köy gerçeğine özgü kurulan Köy Enstitüleri,17 nisan 1940’ta 3803 sayılı kanunla kuruldu. 17 Nisanlar, Köy Enstüleri Günü ve Bayramıdır.

İsmail Hakkı Tonguç’un, Milli Eğitim teşkilatına yolladığı ,Köy Enstitüleri’nde uygulanması gereken ilkeleri bildiren genelgesi:

“Köylerin kültürel ve genel hayatlarında ileri bir seviye yakalayabilmek yalnız klasik anlamda öğretmenle mümkün olmaz. Köy hayatı bir bütün olarak ele alnımaz da,şimdiye kadar olduğu gibi yalnız klasik kültür bakımından işlenmek ve bu vasıfta bir gelişme yaratılmak istenirse bu çalışmadan olumlu sonuş alınamaz. Köylere öğretmen yetiştirirken bir yandan öğretmeni çok yanlı işler görebiecek biçimde eeğitmek,diğer yandan da öğretmenle birlikte köye giderek diğer iş sahalarında çalışacak elemanı yetiştirmek için gerekli tetbirleri almak gerekir.

Bunun için alınacak tetbirlerin esas ilkelerini kuramdan çok realiteden çıkarmanız lazımdır…Köyde hukuki,mali,iktisadi kurumlar,şehirlerdekinden tamamen başka şekiller almaktadır.

Şehirin hesapsız ve ölçüsüz bir şekilde getirmek istediği yeni ve köyliye göre korkunç pahalı olan şeylerin yüküne köylü dayanamamaktadır. Köylü vatandaşlar geçmişten sürükleyip getirdikleri bir takım gelenek ve alışkanlıkların etkisi altında bugünkü hayatın koşullarına uyarak hareket edememektedir. Ölümden ve sıkıntıdan kurtulmak için her şeyi vasıta yaparak çalışmaktadırlar.

Köye yollanacak öğretmenin bu gerçeeklere gööre hazırlanması gerekir. Bunun için öğretmen adayını ve diğer iş elemanlarını köy kaynağından alacak kanallar açılmalıdır. Beş yıllık ilkokuldan mezun ve askerliğini bitirmiş köy delikanlılarını, öğretmen veya köylerde geçecek bir iki meslek sahibi olareak yetiştirmelidir. Köy çocukları için lise ve yüksek öğrenim yolları açılmalıdır. Köyde öğretmen ve eğitmen olarak olarak yetişecek elemanlar devlete büyük ve uzun yıllar sürecek külfet yüklememelidir. Bunun için okul üretici bir okul olmalı, yaşayabilmesi için gereken bütün araçları kendisi üretmelidir. Ancak ilk kuruluşlarınlarında devletten yardım görmelidir.

Bu okullarda öğrenciye köy genel hayatının ilerlemesine yarayacak birkaç meslek birden öğretilmelidir. Öğretmenlik,inşaatçılık,köy demirciliği gibi… Şunu da önceden öncelikle kabul etmemiz gerekir ki yeni ve orijinal işler görecek bir kurumun örgütünün bütün detaylarını,işin içinde çalışmamış olanların isabetle saptamaları kolay değildir. Örgütün kendi biçimini,dikkatle yapılacak denemenin sonucundan beklemek gerekir.”(Tonguç,İlk Öğretim Kavramı,İst.1945,s.306-12.

” Köy Enstitüleri’ni Cumhuriyetin eserleri içinde en kıymetlisi ve en sen sevgilisi sayıyorum” diyen eski Cumhurbaşkanı,Başbakan ve Atatürk’ün en yakın silah ve kader arkadaşı İsmet İnönü adına kurulan İnönü Vakfı Başkanı Sayın Özden TOKER’in gönülden gelen sıcak ilgisi ve katkıları ile;

Köy Enstitüleri’nin kuruluşunun 79. yıldönümünü kutlamak üzere, eğitimci-yazar Mustafa Gazalcı ve Niyazi Altunya’nın konuşmaları, piyano ile Chopin,Beethoven, Verdi ve halk müziği ile birlikte müzik dinletisi (piyano Mehmet Ayhan-soprano Zuhal Kaynar) olmak üzere, 17 Nisan 2019 günü saat 17.00’de İnönü Vakfı tarafından, değerli eğitimci Mehmet Ayhan’ın önemli katkıları ve ilgisi ile çok anlamlı ve kapsamlı bir program uygulamaya konulacaktır.Kendilerini ve emeği geçenleri kutluyor başarılar diliyorum… Dünyaya eğitim alanında örnek olmuş Köy Enstitüleri’nin 79.yılı kutlu olsun.

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Yahya Aksoy
Yahya Aksoyhttps://sonsoz.com.tr

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