Köy çocuklarını eğlendirip, hediyeler veriyorlar

Arife Defne ARSLAN/SİVAS, (DHA)- SİVAS’ta ‘Masum Umutlar’ ve ‘Küçük Mucizeler’ adlı gönüllü topluluk üyeleri, köylerdeki ihtiyaç sahibi çocuklu ailelere ulaşarak, kışlık ihtiyaçlarını gideriyor. Çeşitli hediyeler götürüp, çocukları mutlu eden topluluk üyeleri, köyde yaptıkları etkinliklerle de eğlenceli saatler yaşatıyor.

Sivas’ta çoğunu üniversite öğrencilerinin oluşturduğu ‘Masum Umutlar’ ve ‘Küçük Mucizeler’ adlı iki gönüllü topluluk, Sivas başta olmak üzere Türkiye’nin birçok ilindeki köylerde bulunan ihtiyaç sahibi ailelerin çocuklarına yardım amacıyla çalışma başlattı. Topluluk üyeleri, destekçilerin de katkısı ile köyde belirlenen ailelerin çocuklarına kırtasiye malzemesi, mont, bot ve oyuncak gibi yardımları temin ediyor. Kent merkezi, ilçeler ve köyler de dahil olmak üzere muhtarlar ve farklı kaynaklardan alınan bilgi ile aileleri belirleyen topluluk üyeleri, ihtiyaçları hazırlayıp yerine ulaştırıyor. Topluluk üyeleri, gittikleri yerde öncelikle çocuklar için eğlence düzenliyor. Çocuklarla dans ederek, oyunlar oynayan gönüllüler, birlikte pasta kesip, çeşitli hediyeler veriyor. Topluluk üyeleri, son olarak Sivas merkeze bağlı Bedirli ve Akçainiş köylerini ziyaret ederek etkinlik düzenledi. Köy çocukları, topluluk üyeleri ile eğlenme imkanı buldu.

‘ŞİMDİYE KADAR 113 OKULA ULAŞTIK’

‘Küçük Mucizeler Gönüllüğü Topluluğu’ kurucusu olan Aydan Erarslan (32), “6 senedir bu işin içindeyim. Köy okullarına ulaşıyoruz. Özellikle öğretmenlerimiz, Instagram sayfamızdan bizlere ulaşarak kaç çocuğun yardıma ihtiyacı varsa bize sayı veriyor. Bu şekilde onlara ulaşıyoruz. Sadece Sivas değil Türkiye genelinde bu şekilde çalışıyoruz. Şu an 113 okula ulaştık. Özellikle doğu bölgesi ve Sivas ağırlıklı ilerliyoruz. Çocuklarımıza genellikle kırtasiye malzemeleri, bot, mont, oyuncak ve ayakkabı ulaştırıyoruz” dedi.

Gönüllü topluluklara destek veren Dört Eylül Mahallesi’nin muhtarı Numan Kaya (49) da “Masum Umutlar ve Küçük Mucizeler projesinde kızlarıma yardımcı oluyorum. Bu işe ihtiyaçlı ailelerin ihtiyaçlarını gidermek için başladık. Muhtar olmam hasebiyle konuya yakınım. Muhtarlık bu işin yanında ikinci plana kalıyor. Onların yanında olmaya ve destek olmaya devam ediyoruz. 2020 yılında yaklaşık 450- 500 aileye ulaşmış bulunmaktayız. Çocuklarımıza maddi ve manevi destek oluyoruz. Daha iyi günlerde daha çok ailemize ulaşacağız inşallah. Emeği geçen herkese teşekkür ediyoruz” diye konuştu.

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