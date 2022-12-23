Kovid hapı, yüksek riskli kişilerde hastane yatışlarını azaltmıyor

- Reklam -

İNGİLTERE, (DHA) – İngiltere merkezli Oxford Üniversitesi, ülkede kullanımı onaylanan Kovid-19 hapı üzerinde klinik araştırma bulgularını bugün yayınladı. Molnupiravir hapı yüksek risk altında olan aşılanmış Kovid-19 hastaları arasında hastaneye yatışları veya ölümleri azaltmadığı ortaya kondu.

Oxford Üniversitesi’nden bilim insanları, bugün Kovid-19 tedavisinde kullanılan molnupiravir hapı üzerinde gerçekleştirdikleri klinik araştırma sonuçlarını hakemli dergide yayınladı. Bilim insanları Kovid-19 hapı olarak bilinen ilacın, yüksek risk altında olan aşılanmış Kovid-19 hastaları arasında hastaneye yatışları veya ölümleri azaltmadığını tespit etti. Öte yandan hapın bazı kişilerde daha hızlı iyileşme sağladığı, ilacı alanların kendilerini daha iyi hissettiklerini belirtti.

Klinik araştırmaya riski orta ve yüksek olarak değerlendirilen 25 bin 786 kişi katıldı ve hapı kullananların sadece Kovid-19 belirtileri açısından iyileşme yaşadığı görüldü. Bilim insanları Kovid aşısının hala en yüksek korumaya sahip ilaç olduğunun altını çizdi. İngiltere Kasım 2021 tarihinde molnupiraviri onaylayan ilk ülkeydi.

FOTOĞRAFLI

- Reklam -