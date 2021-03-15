Kovid-19’dan ölen sağlıkçılar şehit sayılsın

14 Mart Tıp Bayramı dolayısıyla bundan tam 102 yıl önce ilk kutlamanın gerçekleştiği yer olan Mekteb-i Tıbbiyye-i Şahane Külliyesi’nde bir etkinlik düzenlendi. Koronavirüs tedbirleri kapsamında gerçekleştirilen programa ev sahipliği yapan Sağlık Bilimleri Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Cevdet Erdöl, koronavirüs nedeniyle hayatını kaybeden sağlıkçıların şehit sayılmasını istediklerini söyledi.



Sağlık Bilimleri Üniversitesi tarafından 14 Mart Tıp Bayramı dolayısıyla Mekteb-i Tıbbiyye-i Şahane Külliyesi’nde bir etkinlik düzenlendi. Etkinliğe Sağlık Bilimleri Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Cevdet Erdöl, Üsküdar Kaymakamı Murat Sefa Demiryürek, Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen, sağlık çalışanları katıldı. Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Prof. Dr. Yekta Saraç ise etkinliği online olarak takip etti. Üniversitenin tanıtım filmiyle başlayan etkinlikte, öğrenci konseyi temsilcileri konuşma yaptı. Ayrıca sağlık çalışanlarının zorluklarla geçen bir yılını anlatan bir belgesel de gösterildi.



“14 MART TIP BAYRAMININ YAPILDIĞI İLK BİNA”

Program öncesi, DHA’nın sorularını yanıtlayan Prof. Dr. Cevdet Erdöl ise, “Tüm sağlık çalışanlarının 14 Mart Tıp Bayramı’nı kutluyorum. Bu bayramın üniversitemiz açısından farklı bir önemi var. Çünkü 14 Mart 1827 yılında kurulan Mekteb-i Tıbbiye’nin ilk tıp bayramı etkinliği yine bu binada 14 Mart 1919 yılında kutlanmıştır. Bayram dememize rağmen aslında bir bayram değil 14 Mart 1919’da işgal edilen İstanbul ve ülkemizi işgalden korumak amaçlı bir protesto eylemi olarak düşünülmüş, planlanmış ve uygulanmıştır. İşte 14 Mart etkinliğinin ilk defa uygulandığı bina burası yani Mekteb-i Tıbbiye-i Şahane’dir. O günden sonra da ülkemizdeki tüm isyanlara tıpkı 15 Temmuz’da olduğu gibi devlete karşı başkaldırıya Mektebi Tıbbiyeliler ve bizler reaksiyon gösterdik. Burada tören yapılan alanda bayrağımızı kulelerin arasına asmak suretiyle bir protesto eylemi gerçekleştirdik” dedi.



ŞEHİTLİK VE GAZİLİK TALEBİ

Tıp Bayramı’nın sağlık mensuplarının ülkesine sahip çıktığını gösteren bir gün olduğunu anlatan Prof. Dr. Cevdet Erdöl, koronavirüs nedeniyle hayatını kaybeden sağlıkçıların şehit sayılması önerisinde bulunarak şunları söyledi:

“Bu sadece savaşlarda olmamıştır. Aynı zamanda salgın hastalıklarda, depremde ve felaketlerin hepsinde sağlık meslek mensupları başta tabiplerimiz, hemşirelerimiz, eczacı ve diş hekimlerimiz yani bütünüyle birlikte memleketimizin sağlığını korumak için gayret sarf etmiştir. Yaşadığımız bir yıldır pandemi olayında da sağlık mensuplarımızın hepsi istisnasız şekilde büyük savaş vermiştir. Kendi çocuklarını, ailesini bir tarafa bırakarak hastalara şifa vermek için gayret eden sağlık mensuplarımız kendileri şehit olmuşlardır. Başkasına sağlık kazandırabilmek için kendi hayatlarını feda etmişlerdir. Bizler sağlık meslek mensuplarından her kim olursa olsun pandemi sürecinde vefat edenlerin şehit sayılmalarını arzu ediyoruz. Tıpkı Çanakkale’de, İstiklal Harbi ve Balkan Harbi’nde olduğu gibi kendi canını feda eden sağlık meslek mensuplarının şehit, kalıcı hasarı olanların da gazi sayılmasını arzu ediyoruz.”