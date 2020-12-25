Kovid-19 sürecinde hekimlere özel video kütüphane projesi ilgi görüyor

Salgın sürecinde hekimlerin bilgilerine katkıda bulunarak Kovid-19 hastalarının en optimal nasıl tedavi edileceğine ışık tutması amacıyla oluşturulan “Covid-19 V-Lib” video kütüphane projesi büyük ilgi görüyor.



Gilead’dan yapılan açıklamaya göre, Gilead Türkiye’nin İnfeksiyon Dünyası ile birlikte gerçekleştirdiği video kütüphanede 16 farklı konuda 21 kısa video yer alıyor.

Proje, Kovid-19 epidemiyolojisinden destek tedavilere, tarihteki salgın hastalıklardan HIV, Viral Hepatit, IFI ve romatoloji hastalarının takibine geniş bir çerçevede çok önemli fikir liderlerinin katılımıyla gerçekleşti.

Haziran ayı başından itibaren kullanıma sunulan video kütüphanedeki videolar bugüne kadar 3 bin 327 farklı üye tarafından 66 bin 500’ün üzerinde görüntülendi.



Açıklamada görüşlerine yer verilen Gilead Türkiye Medikal Direktörü Dr. Tahsin Gökçem Özçağlı, şunları kaydetti:

“Gilead, tüm dünyada faaliyet gösterdiği alanlarda yenilikçi tedaviler geliştirmeye odaklanarak bu hastalıkların ölümcül olmaktan çıkıp yönetilebilir hastalıklara dönüşmesi yolundaki çabalara destek oluyor. Bu misyon çerçevesinde yürütülen projelerde yer alıyoruz. Bu yeni video kütüphane gibi hekimlere ve hastalara destek olabilecek her türlü çalışmaya katkı sağlamaya devam edeceğiz. Kovid-19’a ilişkin birçok konuda hekimlerin başvurabileceği bu değerli video kütüphaneden birçok doktor ve dolayısıyla onların hastalarının yararlanacağına inanıyoruz.”