Kovalamaca sonucu durdurulan araçta uyuşturucu ve silah ele geçirildi

Ali LEYLAK-Ömer ŞULUL/ŞANLIURFA, (DHA) – ŞANLIURFA’da kovalamaca sonucu durdurulan hafif ticari araçta uyuşturucu ve tabanca ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı.

Kentte sokağa çıkma kısıtlaması saatlerinde denetim yapan polis ekipleri, Akabe Mahallesi’nde 72 DH 429 plakalı otomobilin sürücüsüne, ‘dur’ ihtarında yaptı. İçerisinde 2 kişi bulunan hafif ticari araç ihtara rağmen kaçmaya başladı. Yaşanan kovalamaca sonunda ekipler, ara sokakta aracın önünü keserek durdurdu. Araçtan inerek yaya olarak kaçan 2 şüpheli, kovalamacanın ardından farklı sokaklarda yakalanarak gözaltına alındı. Araçta yapılan aramada satışa hazır halde uyuşturucu madde ve tabanca ele geçirildi. Gözaltına alınan 2 şüpheli işlemlerinin ardından ifadeleri alınmak üzere emniyete götürüldü.

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