Kovada Gölü Milli Parkı, hayran bırakıyor

Ali ÇEVİKBAŞ/ISPARTA, (DHA)- ISPARTA’nın Eğirdir ilçesinde bulunan Kovada Gölü Milli Parkı, seyri doyumsuz manzarasıyla görenleri etkiliyor.

Eğirdir’e 29 kilometre uzaklıktaki Kovada Gölü, benzersiz flora zenginliği ve yaban hayatı çeşitliliğinin yanı sıra ziyaretçisine açık havada dinlenme imkanı sunuyor. 6534 hektar büyüklüğündeki milli park ve çevresi, doğa araştırması, kamp yapma, yürüyüş, kuş gözlemciliği ve tırmanma imkanıyla büyük ilgi görüyor. Bölgede muhteşem göl fotoğrafları çekmek isteyenler için bir gözetleme kulesi bulunuyor.

Eğirdir’e bağlı Aşağı Gökdere köyü ise orman varlığı ile ön plana çıkıyor. Köy içinden eski köy alanına doğru ilerlerken Kovada Çayı’nın sesine kuş cıvıltıları da eşlik ediyor. Yolda ağaç gövdesine sarılı onlarca metre uzunluğundaki sarmaşıklar ise seyirlik manzaralar sunuyor. Akarsu yönünden zengin olan köydeki alabalık tesislerinde manzara eşliğinde yemek yenebilirken, su üzerine kurulu kameriyeler ve salıncaklarda da hoşça vakit geçirmek mümkün.

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