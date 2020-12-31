Kötü hava koşulları balon balığı avına olumsuz yansıdı

Alparslan ÇINAR/ANTALYA, (DHA)- BALON balığı popülasyonunu kontrol altına almak için kuyruğuna 5 liralık teşvik uygulaması sona erdi. 36 bin balon balığının avlandığı Akdeniz’de balıkçıların olumsuz hava koşulları nedeniyle yeteri kadar ava çıkamadıkları açıklandı.

Kızıldeniz’den gelerek Akdeniz ve Ege’de yerleşip burada balıkçıların ağlarına zarar veren, kendi türlerini dahi yiyen balon balığının popülasyonunu kontrol altına almak için Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından aralık ayı başında uygulamaya alınan ‘Balon balığının kuyruğunu getirene 5 lira destek’ uygulaması bugün sona erdi. İlk günler balıkçıların büyük ilgi gösterdiği uygulama kapsamında hava şartlarının olumsuz seyretmesi nedeniyle balıkçılar denize açılamadı ve avcılık tam anlamıyla yapılamadı. Toplamda 36 bin balon balığı kuyruğu getiren balıkçıların ilerleyen günlerde belirttikleri hesap numaralarına paralarının yatırılacağı öğrenildi.

‘BALIKÇILARIN YOĞUN İLGİSİ VARDI’

Tarım İl Müdürlüğü Su Ürünleri Şube Müdürü Gürsel Coşkun, balon balığına balıkçıların büyük ilgi gösterdiğini belirtti. Akdeniz’den yaklaşık 36 bin balın balığı kuyruğunun kendilerine teslim edildiğini de ifade eden Coşkun, “Balon balıklarının popülasyonunu kontrol altına almak adına yapılan uygulama bugün sona erdi. Akdeniz’den 36 bin civarı balon balığı kuyruğu getirildi. İstilacı balon balığı türlerinden yalnızca birinin kuyruk adetine 5 liralık teşvik verildi” dedi.

36 bin balon balığı kuyruğunun popülasyona etki ettiğini de ifade eden Coşkun, balıkçıların olumsuz hava koşulları nedeniyle tam olarak ava çıkamadıklarını ifade etti. Coşkun, “Bu avcılığı gerçekleştiren balıkçıların kıyı balıkçıları olduğu için olumsuz hava koşullarından etkilendiler ve balık sayısı düştü. Yine de 36 bin balık iyi bir rakam” diye konuştu.

Zamanın kısa olması nedeniyle balıkçıların tam ilgi gösteremediğini belirten Antalya Su ürünleri Kooperatifleri Birliği Başkanı Cengiz Balta, “Önümüzdeki yıllarda da devam ederse bu uygulama iyi olur. Zaman uzun olursa balıkçılarımız çelik ağlarla daha fazla av yapabilir. 36 bin balık yakalandı ve popülasyona etkisi olmuştur” dedi.

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