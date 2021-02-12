Kötü hava koşularına karşı hazırlıklar tamam

Salih BÜYÜKSAMANCI/KONYA, (DHA)- Türkiye genelinde yarından itibaren etkisini gösterecek olan olumsuz hava koşullarına karşı Meram Elektrik Dağıtım A.Ş., enerji nakil hatlarının olumsuz etkilenmemesi ve oluşabilecek arızaların en kısa sürede giderilmesi için tüm saha önlemlerini aldığını duyurdu.

Enerji nakil hatlarında kesintisiz enerji sağlanmak için gerekli donanım, malzeme ve araçları hazır konuma getiren MEDAŞ, tarafından yapılan açıklamada “Scada Merkezimiz; şebeke yönetim mühendisleri ve veri kayıt operatörleri ile üç vardiya halinde 24 saat esaslı olarak görev yapacaklardır. Olumsuz hava şartlarına karşılık sorumluluk bölgelerimiz olan Konya, Karaman, Kırşehir, Niğde, Nevşehir ve Aksaray’da şebeke manevra planları hazırlanmıştır. Scada merkezi koordinasyonunda, arıza personellerimiz saha operasyonlarını gerçekleştirecektir” denildi.

Bununla birlikte, kırsal ve uç noktalarda oluşabilecek olası kesintiler için ise mobil jeneratör sistemini hazırladığı belirtildi.