Acısıyla, tatlısıyla 2019’u geride bırakıp 2020’ye girdik. Her ne kadar vatandaşların 2020’den beklentisi çok yüksek olsa da görünen o ki yurttaşların gündemi yine art arda gelen zamlar, büyüyen vergiler, küçülen maaşlar, işsizlik, yoksulluk, enflasyon ve hayat pahalılığı olacak.

Başta gıda olmak üzere pek çok alanda pahalılıktan ezilen vatandaşın omzundaki yüke, bu kış neredeyse ikiye katlanan ısınma faturası da eklenecek. Havaların soğumasıyla birlikte ısınmak için kombiyi açan veya sobasını yakan vatandaşın faturası bu yıl daha da kabaracak. Doğalgaza yapılan yüksek zamların ardından vatandaş çareyi kömürlü sobaya dönmekte buldu. Ama bu da çare olmadı. Isınmak için kömür ve odun kullanmaya başlayan vatandaşlar fiyatların daha da artabileceği endişesi ile kara kara düşünmeye başladı.



Araştırmaya göre, Türkiye’deki aileler gıda için harcadıkları her 100 liranın 17.9 lirasını ekmek, bulgur, buğday unu, makarna, pirinç ve şehriye gibi temel gıda ürünlerini almak için harcıyor.

Diğer ülkelere göre miktar olarak çok az tüketilmesine rağmen, fiyatının aşırı yüksek olması nedeniyle et ve balık için yapılan harcamalar gıda harcamalarının yüzde 22.4’ünü oluşturuyor. Süt, peynir, tereyağı ve diğer süt ürünleri ile yumurtanın gıda harcamaları içerisindeki payı ise yüzde 13.4’ü buluyor. Türkiye’de gıda için harcanan her 100 liranın 5.5 lirası tereyağı dışındaki yağlara, 10.8 lirası meyveye, 15.1 lirası sebzeye, 6.1 lirası şeker, reçel, bal gibi gıda ürünlerine, 3.1 lirası çay ve kahveye, 3.6 lirası alkolsüz içeceklere, 2.1 lirası ise diğer gıda maddelerine ayrılıyor.



Araştırmalar gösteriyor ki 2019 yılında mutfaklar yangın yerine döndü, üretenler perişan edildi, kadına yönelik şiddet arttı, esnafından emeklisine her kes büyük bir felaket yaşadı. Tüm bu yaşananların geride kalması ve herkesin tüm düşlerinin gerçeğe dönüşeceği, eşitlik, barış, huzur, sağlık dolu, refah dolu bir 2020 yılı diliyorum.