Koşuyolu Ailesi Geleneksel Futbol Turnuvası şampiyonu belli oldu

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Gamze ŞİMŞEK-Ramazan EĞRİ/ İSTANBUL, (DHA)- KOŞUYOLU Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi tarafından 4’üncüsü düzenlenen ‘Koşuyolu Ailesi Geleneksel Futbol Turnuvası’nda yoğun bakım hemşireleri, kardiyoloji doktorlarını 3-1 yenerek şampiyon oldu.

Koşuyolu Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi tarafından, çalışan motivasyonu ve sağlıklı yaşamı vurgulamak amacıyla 4’üncüsü düzenlenen ‘Koşuyolu Ailesi Futbol Turnuvası’ şampiyonu belli oldu. Bu akşam karşı karşıya gelen kardiyoloji doktorları ve yoğun bakım hemşireleri arasında oynanan final maçında yoğun bakım hemşireleri, Kardiyoloji doktorlarını 3-1 yenerek şampiyon oldu. Final maçının başlama vuruşunu ‘Şifo Mehmet’ lakaplı teknik direktör Mehmet Özdilek yaptı. Turnuvanın en centilmen futbolcusu ödülünü Kürşat Yırtar aldı. Turnuvanın en golcü futbolcusu ödülünü ise Dr. Doğancan Çeneli aldı.

Mehmet Özdilek, “Final maçı, bir tarafta yoğun bakım ünitesi bir tarafta kardiyoloji. Tabii hayatın iki tarafı da çok önemli, çok kıymetli. Bu süreçte ben de yaşayan bir insan olarak söylüyorum. Bugün itibariyle de final maçında burada olmak istedim. Herkese teşekkür ederim. Hak edenin kazanacağı bir müsabaka olsun. Temennimiz bu. Seyredenler keyif alsın. Sonunda birisi kupa kaldıracak ama bizim gönlümüzde ikisi de bu kupayı hak etti diye düşünüyoruz.” dedi.

Koşuyolu Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Prof. Mehmet Kaan Kırali, “Koşuyolu Geleneksel Futbol Turnuvamızın 4’üncüsünü yapıyoruz. 2018’den beri devamlı yaptığımız bir turnuvamız bu. Bir tek pandemi sebebiyle 1 yıl ara vermiştik. Hem geçen sene olsun hem bu sene olsun final maçımızı genelde bizim için çok değerli olan organ nakli haftasına denk getirmeye çalışıyoruz. Bu şekilde hem organ nakli için tüm toplumu duyarlı hale getirmek hem de kendi aramızda bu vesileyle bir sosyal aktivite gerçekleştirmek istiyoruz. İnşallah bugün de güzel bir maç sonrası şampiyonumuza kupamızı hediye edeceğiz. Centilmen futbolcumuza hediyesini vereceğiz. Bu şekilde aktivitelerle hem tüm çalışanlarımızı motive ediyoruz. Hem de günlük yorgunluktan stresten uzaklaştırarak güzel bir ortamda bir araya getiriyoruz. Bu futbol turnuvası geleneğimizin eminim ki ileri yıllarda da daha da ileri götürmek istiyoruz. Belki il içi daha büyük turnuvalara bir vesile de olabilir. Bugünkü konuğumuz Şifo Mehmet diye bildiğimiz Beşiktaş’ın unutulmaz kaptanı Mehmet Bey’di. Kendisi bizimle birlikte burada oldu. Başlama vuruşunu yaptı. Kendisi hem hastanemize olan ilgisi ve hem de buraya kadar gelerek tüm ekibimize verdiği destek için teşekkür ediyoruz.” diye konuştu. (DHA)

(FOTOĞRAF)



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