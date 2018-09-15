Kosovalıların vize serbestisi sevinci

Avrupa Parlamentosu’nun (AP) Kosovalı vatandaşlara yönelik Avrupa ülkelerine seyahat kararı sevinçle karşılandı.

Kosovalılar, çok sevinçli olduklarını ve Avrupa ülkelerine istedikleri zaman seyahat edebileceklerini söylediler. Kosova vatandaşlarının Avrupa ülkelerinden herhangi birine 90 gün boyunca vizesiz girmelerinin mutluluğunu yaşadığını söyleyen Türkiye mezunu Feray Derviş, bu kararı uzun zamandan beri beklediklerini söyledi. Avrupa ülkelerinde çok sayıda gencin eğitim görmek istediğini söyleyen Derviş, çok mutlu olduklarını belirtti.





Furkan Fuşa, Kosova’nın Balkanlarda Avrupa Birliği (AB) ülkelerine vizesiz seyahat uygulamasının uygulanmadığı tek ülke olduğunu söyledi. Bu kararla Kosovalı gençlerin önünün açıldığını söyledi. Vize serbestisinin kaldırılmasıyla Kosovalı gençler açısından ekonomik olarak da önemli bir adım olduğunu vurguladı. Gençlerin Avrupa ülkelerinde kısa sürede de olsa iş bulma imkanı olabileceğini belirtti. Türkiye’de eğitimini tamamladıktan sonra ülkesi Kosova’ya dönen ve şuan işsiz gezen Ensar Topoyan da Avrupa Birliği (AB) ülkelerine vizesiz seyahat kararının Kosova’ya değer verildiğinin anlamına geldiğini söyledi. Umutlu olduklarını söyleyen Topoyan. Kosova’da bir kültür eksikliği olduğunu. Bu kararla Kosovalıların seyahatle kendilerini geliştirebileceğini belirtti. 1990’lı yılların başında parçalanmaya giden eski Yugoslavya ülkelerine AB, başta Makedonya, Karadağ ve Sırbistan’a 2009 yılında, Bosna-Hersek ve Arnavutluk vatandaşlarına ise 2010 yılında 90 gün süren vizesiz seyahat hakkı tanıma kararı almıştı.