Türkiye’den gelen İnsani Yardım Vakfı (İHH) ile Kosova’da faal olan Mamuşa Gönül Eli Yardımlaşma Derneği’nin ortak girişimiyle ‘Uyuşturucu ve madde bağımlılığı’ konulu konferans düzenlendi.





Prizren’deki Yunus Emre Enstitüsü’nde düzenlenen konferansta Türkiye’den gelen araştırmacı – yazar ve İHH Mütevelli Üyesi Osman Atalay ile Türkiye Cumhuriyeti Kosova Büyükelçiliği Din Hizmetleri Müşaviri Nevzat Sabri Akın, ‘Bağımlılık ile Mücadelede Sivil Toplumun Rolü’ hakkında birer sunum yaptılar.

Konferansın açılış konuşmasını yapan Yunus Emre Enstitüsü Müdürü Dr. Mehmet Ülker, Yunus Emre Enstitüsü olarak böyle anlamlı bir konferansa ev sahipliği yapmaktan dolayı mutlu olduklarını söyledi.

“UYUŞTURUCU KULLANIM YAŞI 12’YE DÜŞTÜ”







Çok sayıda üst düzey davetlinin katıldığı konferansta konuşan araştırmacı – yazar ve İHH Mütevelli Üyesi Osman Atalay, uyuşturucunun Türkiye üzerinden Balkanlar güzergâhından Avrupa’ya transfer edildiği ve haliyle Türkiye ile Balkan gençliğinin risk altında olduğunu söyledi. Özellikle Türkiye ve Balkanlarda uyuşturucu kullanma yaşının 12’ye düştüğünü söyleyen Atalay, Kosova’nın Balkanlarda, uyuşturucudan birinci derecede etkilenen ülke olduğunu söyledi. Yaklaşık 1 Milyon 700 bin nüfusluk Kosova’da resmi olarak 25 bin ila 50 bin arasında gencin uyuşturucu kullandığının tespit edildiğini söyleyen Atalay, Kosova’da ağırlıklı olarak esrar, haşhaş ve kimyasal ilaçların kullanıldığını ve kokainin de hızla yayıldığını belirtti. Yaklaşık 2 saat süren konferansa aileler yoğun ilgi gösterdi.

