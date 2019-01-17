Kosova savaşı sırasında Sırp askerleri tarafından Reçak’ta katledilen kurbanlar bugün anıldı.

16 Ocak 1999 tarihinde Sırp askerlerinin Reçak köyünde yapmış olduğu kırım sonucu 45 Kosovalı katledilmişti. Bosna daki, Srebrenitsa katliamından sonra Balkanlarda yaşanmış olan ikinci en büyük kırım olarak aşina Kosova daki Reçak katliamının 20. sene dönümünde yaşamını kaybedenler anıldı.

Sırp güçleri tarafından 1999 senesinde kurşuna dizilen 45 Kosovalı’nın mezarı, kırım kurbanlarının yakınlarının yanı sıra Kosova’nın dört bir yanından gelen yüzlerce kişi tarafından ziyaret edildi.

Adetine Kosova Cumhurbaşkanı Haşim Thaçi, Başbakan Ramuş Haradinay’ın yanı sıra siyasi parti temsilcileri de katıldı.

Şehitler anıtına çelenk koyan Başbakan Ramuş Haradinay yapmış olduğu açıklamada Reçak, “20 sene önce, bugün fedakârlık ve şehitlik sembolü olarak Kosova tarihine girdi.

16 Ocak 1999, Reçak ve bütün Kosova için çok zor bir gündü, ancak milletimizin adil savaşının uluslararasılaşmasında da önemli bir dönüm noktasıydı. Sırp kuvvetlerinin Reçak’ta yapmış olduğu soykırımın ardından, tüm demokratik dünya uyandı ve milletlerarası diplomasiyi harekete geçirdi” dedi.

Haradinay, ”Sırp polisi ve askeri güçlerin Kosova’da işlediği suçlardan bigün sorumlu olacaklar. ama bugün ve sonsuza dek, kurtuluş savaşımızın tüm şehitlerini ve kahramanlarını hatırlıyor ve onurlandırıyoruz” diye konuştu.

REÇAK KATLİAMI’NDA NE YAŞANMIŞTI

16 Ocak 1999 tarihinde Sırp güçleri, Priştine`nin 30 kilometre güneyindeki Reçak köyüne baskın düzenleyerek, aralarında çocuk ve yaşlıların da bulunmuş olduğu 45 sivili katletmişti.

Katliamın çabucak sonrasında olay yerine giden devrin Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı (AGİT) Kosova Misyonu Şefi William Walker, dünyaya kırım yapıldığını duyurarak, olayı insanlığa karşı işlenen bir suç olarak değerlendirmişti. Bu değerlendirmeden 2 ay sonra NATO Sırp amaçlarına karşı hava harekâtı başlatmıştı.

Reçak katliamından sorumlu tutulan Slobodan Miloşeviç’e karşı Lahey Savaş suçları Mahkemesi tarafından hazırlanan iddianamede de bu katliamın ayrı bir yeri vardı. Reçak katliamı Srebrenitsa katliamından sonra Balkanlarda yaşanmış olan ikinci en büyük kırım olarak biliniyor.