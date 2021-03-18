Kosova’da Çanakkale şehitleri anıldı

Enis TABAK, Prizren (DHA)- Çanakkale Zaferi’nin 106. yıl dönümü nedeniyle Kosova’nın Mamuşa beldesindeki Çanakkale Şehitler Anıtı’nda anma töreni düzenlendi.

Çanakkale Zaferi’nin 106. yıldönümü Kosova’da eşitli etkinliklerle kutlandı, şehitleri anıldı. İlk tören ülkenin tek Türk belediyesi olan Mamuşa’daki Çanakkale Şehitler Anıtı’na çelenk konulmasıyla başladı.Törene,Kosova Bölgesel Kalkınma Bakanı Enis Kervan, Kosova Büyükelçisi Çağrı Sakar, Kosova Demokratik Türk Partisi (KDTP) Milletvekilleri Fidan Brina Jılta ve Fikrim Damka, Kosova Türk Temsil Heyeti Başkanı Albay Savaş Yanar, TİKA Kosova Temsilcisi Cihan Dinçer ve T.C Prizren Başkonsolosu Serdat Özaydın katıldı.

ŞEHİTLER İÇİN DUALAR EDİLDİ

Tören Mamuşa Camii İmamı Rüjdi Şala’nın Çanakkale’de şehit düşen şehitler için dualar edildi. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla devam eden törenin ardından Mamuşa’daki Anadolu İlköğretim Okulu öğrencilerinin hazırladıkları sergi ve programa geçildi. Etkinlikte konuşma yapan KDTP Genel Başkanı ve Milletvekili Fikrim Damka, çok sayıda Kosovalı Türk, Arnavut ve Boşnak’ın Çanakkale Zaferi’nde şehit düştüğünü söyledi. T.C Kosova Büyükelçisi Çağrı Sakar da Çanakkale Deniz Zaferi ve Şehitleri Anma Günü nedeniyle düzenlenen tören nedeniyle teşekkür ederek, Kosova ile Türkiye’nin her zaman dost olduğunu ifade etti. Konuşmaların ardından Türkiye Cumhuriyeti tarafından yapılan ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın açılışını yaptığı Mamuşa Anadolu İlköğretim Okulu öğrencilerinin gösterileri ilgiyle izlendi.

FOTOĞRAFLI