Dünyada büyük bir salgın haline gelen COVID19 yeni tip virüsüne karşı

Mamak Belediyesi, 65 yaş üstü vatandaşlara hijyen ve gıda paketi dağıttı.

Gönül Çarşısı’nda kaydı bulunan 65 yaş ve üstü, ihtiyaç sahibi ailelere dağıtılan gıda ve hijyen setinde, meşhur Kutludüğün ekmeği, un, genel temizlik malzemeleri ve maske bulunuyor. Bizi biz yapanın, bir ve beraber olmamız ve zorluklar karşısında kenetlenmemiz olduğunu kaydeden Mamak Belediye Başkanı Murat Köse, “Büyüklerimiz için gece gündüz görev başındayız. İlaçlarını alıyor, maaşlarını çekiyor alışverişlerini yapıyor, onlar için gıda ve hijyen paketleri hazırlıyoruz. Bütün yaşlılarımız başımızın tacı. Gönlümüz de her türlü desteğimiz de onlarla” dedi.

Tek isteğimiz evde kalmaları

Yaşlıların adabını, ahlakını, tecrübesini rehber edinen nesiller olduklarını ifade eden Başkan Köse, “Tek istediğimiz onların sağlıklı ve huzurlu olmaları ve evde kalmaları.

Kültürümüzle, geleneğimizle, geçmişimizle aramızda köprü olan yaşlılarımızın ellerinden öpüyoruz. Rabbim sağlıklı ömürler nasip etsin inşallah.” dedi.Mamak genelinde salgına karşı birçok uygulamanın yapıldığını ifade eden vatandaşlar, hijyen ve gıda seti uygulamasının da memnuniyetle karşıladığını söyledi.