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16 Nisan 2019
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Yerel Haberler

Köse kolları sıvadı

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Mamak Belediye Başkanı Murat Köse seçim öncesi vatandaşa söz verdiği projelerin çalışmalarına başladı. Başkan Köse, meclis üyeleri, başkan yardımcıları ve birim müdürleri ile bir araya gelerek hayata geçirecekleri projelerin startını Kutludüğün Mahallesi’nde verdi. 

Kutludüğün’de bulunan Mamak Belediyesi Hizmet Binası’nda projelere dair bir toplantı gerçekleştiren Köse, ardından mahallede hayata geçecek yatırımların proje alanlarını yerinde inceledi. Ulaşımdan turizme, kentleşme ve çevreden kültür-sanat ve spora kadar her alanda Mamak halkına verdikleri sözü tutma zamanının geldiğini kaydeden Köse, “Artık Mamak’ımızın güzel insanlarına verdiğimiz sözleri tutma, memleketimize hizmet etme vakti. Birlikte yol yürüdük, birlikte başardık, birlikte yöneteceğiz. Kutludüğün Mahallemizde ekibimizle birlikte projelerimizin startını verdik” dedi.

Geleneklerimizi yaşatacağız

Proje denetimlerinin ardından mahalleliyle sohbet eden Köse daha sonra Kutludüğün’de Saraç ve Telli ailelerinin düğün merasimine katıldı. Gelin evinden ata bindirilen gelini damadın evine kadar düğün alayı ile birlikte getiren Köse, genç çifti tebrik etti. Binlerce yıllık gelenek ve göreneklerin dikkatlice araştırılıp birebir yaşatılması ve gelecek nesillere aktarılmasını desteklediklerini kaydeden Köse, “Mamak’ın kültürel manada zenginliklerini, geleneklerini yaşatacağız” dedi.

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Editörhttps://sonsoz.com.tr

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