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22 Mayıs 2019
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Yerel Haberler

Köse, gençlerin çay davetini kırmadı

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Mamak Belediye Başkanı Murat Köse, iftardan sonra kendisini çaya davet eden gençlerin davetini geri çevirmedi. Gençlerle sohbet edip çay içen Köse, gençlerin tek tek hayallerini dinleyerek, belediye hizmetlerine ilişkin görüş ve önerilerini aldı.

Programa AK Parti İl Kadın Kolları Başkanı Mualla Varol, İl Gençlik Kolları Başkanı Ali Osman Özdemir, meclis üyeleri ve öğrenciler katıldı.

Gençliğin enerjisinden faydalanacağız

Gençlere yönelik hayata geçirilecek projeler hakkında bilgiler paylaşan Köse, “Gençler ister de biz kabul etmez miyiz. Genç kardeşlerimizin çay davetine icabet ettik. Bu buluşmaları sık sık tekrarlamak istiyoruz. Ülkemizi geleceğe taşıyacak olan gençlerimiz bizler için çok önemli. Yerel hizmetlerde gençlerin fikirlerine ve bilgilerine değer veriyoruz. Önerileri ve fikirleri değerlendirmede titiz davranıyoruz. Mamak Belediyesi olarak gençliğin enerjisinden yararlanacağız. Bu şehri onlarla birlikte yöneteceğiz” dedi. Programa katılan gençler ise Başkan Köse’ye gençliğe verdiği değer için teşekkür etti. Programın sonunda Köse, gençlerle öz çekim yaptı.

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