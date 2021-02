Korumaların film sahnelerini aratmayan zorlu eğitimi

Fatih POYRAZ-Onur Can KANKAL/ANKARA, (DHA)- İÇİŞLERİ Bakanlığı bünyesinde 81 ildeki kurumlarda koruma görevi yapan polis ve jandarma personeli, Ankara’da 2.5 ay süren zorlu bir eğitimden geçiyor. Koruma adayları, her türlü atış ve yakın dövüş eğitiminden istihbarat, ilk yardım ve protokol görgü kurallarına kadar 49 farklı konuda teorik ve uygulamalı olarak eğitiliyor.

Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM) Koruma Daire Başkanlığı’na bağlı Koruma Eğitim Akademisi, 15 Kasım 2019 tarihinde kuruldu. Pandemi döneminde 10 Ağustos 2020 tarihinde faaliyete başlayan akademide 1’inci dönemde 500, 2’nci dönemde 500 olmak üzere toplam 1000 koruma personeli eğitildi. 3’üncü dönemde 470’i polis, 50’si astsubay ve uzman çavuş toplam 520 korumanın eğitimi ise sürüyor.

3 AYLIK ZORLU EĞİTİM

Emniyet Genel Müdürlüğü ve Jandarma Genel Komutanlığı bünyesinde görev yapıp, belli kritirlere göre seçilen koruma personeli, 2.5 ay süren zorlu bir eğitimden geçiyor. Koruma adayları, Elmadağ ilçesindeki Şehit Mustafa Büyükpoyraz Polis Meslek Eğitim Merkezi Müdürlüğü kampüsünde, akademide görev yapan 130 eğitmen tarafından eğitiliyor. Koruma adaylarına protokol görgü kurallarından, ilk yardıma, istihbarat derslerinden koruma hukukuna, yaya ve araçlı koruma uygulamalarından, her türlü atış ve fiziki kabiliyetlerin geliştirilmesine kadar 49 farklı konuda eğitim veriliyor. Eğitimi başarıyla tamamlayan koruma polis ve jandarmalar, İçişleri Bakanlığı’nda ve bakanlığa bağlı 81 ilde bulunan valilikler, emniyet, jandarma ve diğer kurumlarda koruma olarak görev yapıyor.

NEFES KESEN TATBİKAT

Koruma adayları, teorik derslerin yanında uygulamalı eğitimler ve tatbikatlarla da kendilerini geliştiriyor. DHA’nın görüntülediği uygulamalı eğitimde senaryo gereği makam aracının önünü kesen saldırganlar, araçtaki protokol üyesine saldırı düzenledi. Koruma adayları, saldırganlara ateşle karşılık vererek hızla korudukları protokol üyesinin tehlikeli alandan tahliyesini gerçekleştirdi. Tatbikatta, gerçek silahlar ile ses fişekleri kullanıldı. Bir başka tatbikatta ise protokol üyesine yürüdüğü sırada saldırı gerçekleştirildi. Saldırıya yine hızlı bir şekilde karşılık veren koruma adayları, saldırganı etkisiz hale getirerek protokol üyesini hızla olay yerinden götürdü. Bu tatbikatta ise vurulma hissiyatını artırmak için ‘FX’ isimli boyalı fişekler kullanıldı.

SEYİR HALİNDEYKEN HEDEFİ 12’DEN VURDULAR

Öte yandan koruma adaylarına otomobil kullanımında da ileri sürüş teknikleri eğitimi veriliyor. ‘J-turn’ gibi farklı tekniklerde sürüş eğitimi alan koruma personeli, dubalar arasında geri geri gelerek, dar alana tek hamlede girerek ve otomobili 360 derece döndürerek yaptıkları uygulamalar ile sürüşlerini geliştiriyor. Ayrıca yerli ve milli silahlarla atış talimi gerçekleştiren koruma adayları, otomobil ile seyir halindeyken de hedefi 12’den vurmayı başardı. İngilizce eğitimi de alan koruma adayları, atış simülasyonuyla da silah kullanım kabiliyetlerini artırıyor.

‘DÜNYADA BİRKAÇ ÜLKEDE ÖRNEĞİ VARDIR’

EGM Koruma Dairesi Başkan Yardımcısı Fikret İşgören, yakın koruma görevinin, çok önemli hassas ve sürekli olarak azami derece dikkatli olunması gereken bir görev olduğunu söyledi. İşgören, bunun için de en temel faktörün eğitim, ihtisaslaşma ve profesyonelleşme olduğuna dikkat çekerek, şöyle dedi:

“Şu anda emniyet personelimizden 470 arkadaşımız ile Jandarma Genel Komutanlığı bünyesinden 50 arkadaşımız olmak üzere toplam 520 kursiyerimizi pandemi tedbirleri çerçevesinde sıfır vakayla burada eğitiyoruz. Çok geniş kapsamlı eğitimler veriyoruz. 130 eğitmenimizle 49 farklı konuda, yani koruma alanında ne varsa onlara ilişkin eğitimler veriyoruz. Bunları açmak gerekirse; protokol görgü kurallarından, ilk yardıma, istihbarat derslerinden koruma hukukuna, yaya ve araçlı koruma uygulamalarından, her türlü atış fiziki kabiliyetlerin geliştirilmesine kadar birçok alanda eğitim veriyoruz. Dünya standartlarının üzerinde yakın koruma eğitimini arkadaşlarımıza veriyoruz. Bunun dünyada birkaç tane ülkede örneği vardır. Öte yandan buraya gelen herkes maalesef mezun olamıyor. Sadece bu kursları geçebilen arkadaşlarımız bu görevi yapabiliyor.”

