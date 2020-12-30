Koruma Kurulu’ndan Foça’daki kaldırım işgalinin kaldırılması kararı

Seyfi GÜL/ FOÇA, (İzmir), (DHA)- İZMİR’de geçen günlerde yola döşenen ağır ve iri parke taşlarının kepçeyle sökülüp yerine ‘Bergama taşı’ olarak bilinen küçük kesme taşların döşendiği Foça ilçesi, şimdi de kaldırım işgali konusuyla gündeme geldi. Kültür ve Turizm Bakanlığı İzmir 2 No’lu Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu, ‘Sevgi Yolu’ndaki kaldırım işgallerinin kaldırılması kararını aldı. Kurul, Foça Belediyesi’nden 90 gün içinde kararın yerine getirilmesini istedi.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi’ne (CİMER) yapılan Foça’daki kaldırım işgalleri ile ilgili şikayetler, Kültür ve Turizm Bakanlığı İzmir 2 No’lu Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu’nun 10 Aralık tarihli toplantısında değerlendirildi. Talepler ve şikayetlerin ilgili kurumlar tarafından incelendiğinin belirtildiği kararda; tarihi İsmetpaşa Sokak Çeşmesi ile tescilli bir binanın arasında bulunan büfe ile Foça İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü binası, Foça Jandarma Komando Okulu ve Eğitim Merkezi Komutanlığı arasında bulunan kaldırımların üzerindeki işgallerinin kaldırılmasına karar verildiği belirtildi. Kurul, Foça Belediyesi’nden 90 gün içinde kararı, yerine getirmesini istedi.

KAFE VE BUTİK OTEL İŞGALLERİ KALDIRILACAK

İzmir 2 No’lu Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu, 28.09.2020 tarihinde verdiği kaldırma kararının uygulanmamış olduğuna da dikkat çektiği yazısında; “İzmir’in Foça ilçesi, İsmetpaşa Mahallesi’nde kentsel ve 3.derece SİT sınırları içinde, tescilli yapı ile kayıtlı çeşme arasında tapulama harici alanda kalan büfe ile Milli Eğitim Müdürlüğü binası, Foça Jandarma Komando Okulu ve Eğitim Merkezi Komutanlığı arasında kalan, yol işgalinin Foça Belediyesi’nce 90 gün içerisinde kaldırılmasına, kaldırılmadığı takdirde yasal işlem başlatılmasına, gereğinin ivedilikle yerine getirilmesine karar verildi” denildi.

Kararda, Fevzipaşa ile İsmetpaşa mahallelerinin birleştiği bölgede yaklaşık 1 kilometre uzunluktaki sahil şeridinde kafeterya, büfe, market, butik oteller ile bazı konutların işgalleri bulunuyor. Kurulun kaldırılmasını istediği yol üzerindeki alanda işletmelerin; kahvaltı, ikram, ağırlama ya da oturma amaçlı işgallerini kapsadığı öğrenildi.

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