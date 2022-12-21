KORU MAHALLESİ’NİN 25 YILLIK TAŞKIN SORUNUNA ÇÖZÜM: ANKARALILAR CADDESİ’NİN ALTYAPISINA NEŞTER

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ASKİ Genel Müdürlüğü, Çankaya ilçesi Ankaralılar Caddesi’nde özellikle metro girişleri ve Gordion AVM’de yaşanan sel ve taşkın manzarasına son vermek için harekete geçti. Caddeye 1420 metre atık su hattı, 1670 metre de yağmur suyu hattı döşendi. Ayrıca, 22 adet büyük sel kapanı yerleştirildi. Kısa sürede tamamlanan proje 60 milyon TL’ye mal oldu.

Ankara Büyükşehir Belediyesi ASKİ Genel Müdürlüğü, Ankara’da görülen şiddetli yağışlar ve neden olduğu sellerin önüne geçmek için başladığı çalışmalarını sürdürüyor.

ASKİ ekipleri, yaklaşık 25 yıldır sel baskınlarının yoğun olarak yaşandığı Çankaya ilçesi Koru Mahallesi’nin sorununun çözümü için Metro Bakım İstasyonu ve Gordion AVM’yi kapsayan bölgede altyapı inşaatı çalışması gerçekleştirdi.

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KRONİK SORUNLAR TEK TEK ÇÖZÜME KAVUŞTURULUYOR

Başkent genelindeki altyapı çalışmalarını aralıksız olarak sürdürdüklerini belirten ASKİ Genel Müdürü Erdoğan Öztürk, kentin yıllar içinde biriken kronik sorunlarını tek tek gündeme alarak çözüme kavuşturduklarını ifade etti. Bu kapsamda son olarak aşırı yağışlarda taşkın ve göllenmelerin yaşandığı Ankaralılar Caddesi’nde altyapı imalatları gerçekleştirdiklerini hatırlatan Öztürk, “’Ankaralılar Caddesi Yağmur Suyu ve Kanal Yapımı Projesi’ çerçevesinde caddeye bin 420 metre atık su hattı, bin 670 metre de yağmur suyu hattı döşendi. Zaman zaman yaşanan sel baskınlarının önüne geçebilmek için de caddeye ayrıca 22 büyük sel kapanı yerleştirildi” dedi.

İNŞAAT ÇALIŞMALARI AĞUSTOS AYINDA BAŞLADI

Başkentte gerçekleşen yoğun yağışların, Çankaya ilçesindeki Ankaralılar Caddesi’nde sel baskınlarına neden olduğunu hatırlatan ASKİ Genel Müdürü Erdoğan Öztürk şunları söyledi:

“Bölgedeki hattın yüksek debiyi kaldıramaması nedeniyle cadde üzerindeki Metro Bakım İstasyonu, metro A-B-C-D girişleri ile Gordion AVM’nin önü ve otoparkında taşkınlar yaşanmıştı. Üst havzadan gelen sel suyu, Dumlupınar Bulvarını da aşarak askeriyeyi de su altında bırakmıştı. Bir daha aynı sorunun yaşanmaması için hızla çözüm için harekete geçtik. ASKİ olarak, cadde üzerindeki mevcut atık su ve yağmur suyu hatlarının yetersiz olduğunu tespit ettik. Hazırlanan projenin ardından inşaat çalışmalarına başladık.”

Yaz boyu sürdürülen çalışmalar kapsamında bölgeye 1420 metre betonarme boru şeklinde atık su hattı, yine betonarme boru şeklinde 1670 metre de yağmur suyu hattı imalatının gerçekleştirildiğini vurgulayan Öztürk, döşenen 2,8 metre çapındaki yağmur suyu hattının Ankara’da örneği az olan büyüklükte bir boru hattı olduğuna dikkati çekti. Öztürk, 18 Aralık 2022 tarihinde inşaat çalışmaları tamamlanan 1600’lük yeni hattın bağlantı işleminin de gerçekleştirildiğini bildirdi.

PROJE MALİYETİ 60 MİLYON TL

Cadde üzerine 22 büyük sel kapanı da yerleştirilerek sistemin daha sağlıklı çalışmasının sağlanacağını vurgulayan Öztürk, kısa sürede projelendirilerek yapımı gerçekleştirilen altyapı imalatlarının 60 milyon TL’ye mal olduğunu sözlerine ekledi.