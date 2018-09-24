İsviçre bandıralı bir yük gemisinin 19 kişilik mürettebatından 12’si, Nijerya karasularında korsanlar tarafından Cumartesi günü rehin alındı.

Korsanlar, İsviçre bandıralı yük gemisini rehin aldı

Massoel Gemicilik’e ait, MV Glarus adlı buğday yüklü gemi, Lagos’tan Nijerya’nın Port Harcourt kentine doğru yol alırken Nijerya karasularında Boony Adası’nın 45 deniz mili açığında korsanlar tarafından saldırıya uğradı.

Massoel Gemicilik’ten yapılan açıklamada, korsanların 19 kişilik mürettebatın 12’sini rehin aldıkları, geminin iletişim araçlarının büyük bir kısmına zarar verdikleri ve uzmanların, rehin alınan mürettebatın hızlı ve güvenli bir şekilde salıverilmesini sağlamak için yolda olduklarını duyuruldu.

