Korsan taşımacılık yaptığı otomobilini trafikten meneden polislerle tartıştı

Halil İbrahim YEL/TOKAT, (DHA)- TOKAT’ta, polisin korsan taşımacılıkta kullanıldığını tespit ettiği otomobil, trafikten menedildi. Otomobil sürücüsü İ.A. (38) işlem yapan polis memurları ile tartıştı. Polis İ.A.’ya da 6 bin 844 TL ceza uyguladı.

Olay, Gazi Osman Paşa Bulvarı’nda Cumhuriyet Meydanı yakınlarında meydana geldi. Trafik ekipleri, gelen korsan taşımacılık ihbarı üzerine, sarı renkli 60 ACA 873 plakalı otomobili durdurdu. Ekiplerin yaptığı kontrolde korsan taşımacılıkta kullanıldığı tespit edilen otomobil, trafikten menedildi. Bu sırada otomobilin sürücüsü İ.A., polislerle tartıştı. İ.A., korsan taşımacılık yapmadığını ve aracını satmaya götürdüğünü öne sürdü. Bir süre ekiplere direnen İ.A. çevredekiler tarafından sakinleştirildi. 60 gün süreyle trafikten menedilen otomobil, olay yerine gelen çekiciye konularak otoparka çekildi. İ.A.’ya ise sigortasız araç kullanmak ve korsan taşımacılıktan toplamda 6 bin 844 TL ceza uygulandı.

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