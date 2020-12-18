Korsan servis aracı trafikten menedildi, mevsimlik işçiler yürüyerek gitti

Horlama, sosyal bir sorun gibi gözükse de insan sağlığını da önemli derecede tehdit ediyor, tedavi edilmediği takdirde yaşam kalitesinde de ciddi kayıplara neden oluyor.Kulak Burun ve Baş Boyun Cerrahi Uzmanı Op Dr Bahadır Baykal konu ile ilgili bilgiler verdi.