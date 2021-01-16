Korsan kitap basan matbaalara baskın

İSTANBUL(DHA) İSTANBUL’da korsan kitap basan matbaalara yönelik operasyon düzenlendi. 5 ayrı adrese düzenlenen baskında 4 kişi gözaltına alındı. Baskın anı polis kamerası tarafından görüntülendi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Şube Müdürlüğü ekipleri, korsan kitap basımı yapıldığı bilgisi üzerine teknik ve fiziki çalışma başlattı. Polis ekipleri, Esenyurt ve Beylikdüzü’nde 5 adrese operasyon düzenledi. Baskınlarda çok sayıda bandrolsüz kitap ele geçirilirken, kitap basımı yapan 4 şüpheli gözaltına alındı. Adreslerde yapılan aramalarda, bandrolsüz olduğu belirlenen 9 bin 640 kitap ile 4 bin 375 metal kitap kalıbı, 59 bin kitap forması, 11 bin kitap kapağı, 20 matbaa makinesi ve 10 fotokopi makinesi ele geçirildi. Yakalanan 4 şüpheli serbest bırakıldı.

FOTOĞRAF