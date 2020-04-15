İlginç bir süreç yaşıyoruz.Doğrularla yanlışlar iç içe geçti. Son günlerden üç örnek vermek istiyorum:

1) Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın, “Vaka artış hızında düşüş var. Önümüzdeki günlerde yeni bir dalgalanma olmazsa 1-2 hafta içinde piki yakalayabiliriz” şeklindeki açıklaması ilk etapta moralleri biraz yükseltse bile yanlış oldu.

Halkı evde kalmaya zorlayan tek şey korkudur.

Bakanın açıklaması, şimdi bu korkunun azalmasına yol açacak, insanlar, “Ha demek ki salgın kontrol altına alınmış” diye düşünerek dışarıya daha fazla çıkacaklar.

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2) Karaborsayı önlemek için maske satışının yasaklanması ve ücretsiz dağıtımın PTT ve eczaneler yoluyla yapılacağının duyurulması hiç kuşkusuz doğruydu.

Ama uygulamanın gerekli hazırlıklar yapılmadan başlatılması sorun yarattı, bir çok kişi maske bulamadı.

Önce yeteri kadar ücretsiz maske dağıtımı yapılmalı, sonra maske satışı yasaklanmalıydı.

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3) Kapasitesinin üstünde hükümlü ve tutuklu bulunan cezaevlerindeki sıkışıklığı azaltmak için kısmi af çıkarma kararı da doğruydu.

Ne var ki yasanın çıkarılıp uygulamaya konulması cezaevlerinde virüs salgını nedeniyle ölümler başladıktan sonra ancak olabildi.

Burada da bir gecikme söz konusu.

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Sonuç olarak diyeceğim şu:

Devletin önemli kurumlarının başında olan kişiler, kararları alırken, bunların artıları ve eksilerinin neler olacağını daha fazla düşünmeli, her konuda ilgili uzmanlara danışmaktan çekinmemelidir.