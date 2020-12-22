Koronavirüsün ulaşamadığı tek kıta Antartika’dan kötü haber

Şili, (DHA) – Çin’in Vuhan kentinde başlayan ve tüm ülkeye yayılan koronavirüsün bir yıldır ulaşamadığı tek kıta olan Antartika’da bir yıl sonra ilk kez 36 kişide Kovid-19 vakası tespit edildi.

Çin’in Vuhan kentinde başlayan koronavirüs (Kovid-19) dünyanın hemen hemen bütün ülkelerine yayıldı. Salgının başından bu yana koronavirüs vakasının rastlanmadığı tek kıta olan Antarktika’dan da kötü haber geldi. Koronavirüsün kalıcı yerleşim yeri bulunmadığı için ulaşamadığı tek kıta olan Antarktika’da da yaklaşık bir yılın ardından ilk virüs vakası tespit edildi. Şili’ye ait bir araştırma üssünde çalışan 36 kişinin koronavirüse yakalandığı ifade edildi. Kıtada alınan ilk önmler arasında Güney Kutbu’ndaki kıtaya girişlerin ziyaretçilere kapanması oldu.