Koronavirüsün etkisiyle İzmir’deki tıbbı atık sterilizasyon tesisinde kapasite artışı

Kadir ÖZEN/ İZMİR (DHA)- İZMİR’in Menemen ilçesinde 1 yıl önce açılan tıbbı atık sterilizasyon tesisinin kapasitesi, pandemide 5 kat artırıldı. Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Yıldız Devran, “Uzun yıllar sorun yaşamayacağız. Tesis, 110 ton günlük kapasiteyle İzmir’imizin hatta bölgemizin tıbbı atık artışını karşılamaya müsait” dedi.

İzmir’de tıbbi atık üreten 64 büyük hastane ve 27 diyaliz merkezi olmak üzere 2 bin 59 sağlık kurumu ve kuruluşu bulunuyor. Bu kurumlardan günlük 20 ton tıbbi atık, kovalı sistemle el değmeden, aynı zamanda iş sağlığı ve güvenliği mevzuatına uygun bir şekilde toplanarak, lisanslı araçlarla taşınıyor. Kovalı toplama ve taşıma sistemi, tıbbi atıkla teması en aza indiriyor. Sağlık kuruluşlarında tartılarak ve radyasyon ölçümleri yapılarak teslim alınan tıbbi atıklar, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından denetimi yapılan çevrim içi mobil atık takip sistemi ile kayıt altına alınıyor.

İZMİR VE BÖLGESİNE HİZMET EDECEK

Koronavirüs salgını hastanelerin yükürün artırırken, İzmir Belediyesi de bu dönemde Menemen’de 11 ay önce açtığı Tıbbı Atık Sterilizasyon Tesisi’nin kapasitesini, günlük 21 tondan 110 tona çıkarılması için harekete geçti. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’na başvuru yapıldı. Bakanlık, İzmir’in tıbbı atık tesisinin kapasitesinin 110 tona çıkarılmasına onay verdi. İzmir Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Yıldız Devran, “Tıbbı Atık Sterilizasyon Tesisimiz; Türkiye’nin en çevreci, en yüksek teknolojiye sahip, en yüksek kapasiteli kuruluşlarından biridir. Çok anlamlı bir açılış tarihi var. Türkiye’de pandeminin görüldüğü 2020 yılının mart ayı içinde açıldı. Tesisimizde 2 bini aşkın sağlık kuruluşundan toplanan günlük 20 ton tıbbi atığın işleniyor. Ama tesisimizin kurulu kapasitesi günlük 110 tondur. 110 ton günlük kapasiteyle İzmir’imizin hatta bölgemizin uzun yıllar, tıbbı atık artışını karşılayabileceğiz” dedi.

TESİSİN İŞLEYİŞİNİ ANLATTI

Tesisin tüm aşamalarında çevreyle sıfır temasın bulunduğunu belirten Yıldız Devran, çevreyle hiçbir atığın temasının bulunmadığını ve işçi sağlığı ile güvenliği açısından donanımın tam olduğunu söyledi. Devran, “Sağlık kuruluşlarından gelen tıbbi atıklar, el değmeden kovalı sistemle toplanıp yine kovalı sistemle otoklavlara giren konteynerlere aktarmaktadır. Otoklavlardaki basınç, sıcaklık ve sterilizasyon süresi, son teknoloji otomasyon sistemiyle kontrol edilmektedir. Yine el değmeden kırıcılarla yüzde 70 hacim küçültülerek, enfekte atık diziliminden çıkartılarak zararsız atık niteliğine getirilmektedir ve depolamaya götürülmektedir” diye konuştu.

Kapasite artışının öneminden bahseden Devran, “Tesis, İzmir’in ihtiyacını karşılaması için günlük 20 ton üzerine kurulmuştu. 1 yıldır pandeminin etkilerini yaşıyoruz. Çeşitli afetler yaşıyoruz. Uzun vadeye bakıldığında ve bölgesel ihtiyaçlar hesaplandığında tıbbi atık miktarında yaşanacak artışları öngöremediğimiz için kapasite şu an günde 110 tona çıkarıldı. Dolayısıyla İzmir’in uzun yıllar ihtiyacını karşılayabildiği gibi çevre illerden gelebilecek atıklara da hizmet verecek” diye anlattı.

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