Koronavirüsü yenen jandarma personeli, immün plazma bağışladı

Ahmet ÇÖTELİ/ELAZIĞ, (DHA)- ELAZIĞ’da, koronavirüsü yenen İl Jandarma Komutanı Ali Yıldız ve jandarma personeli, immün plazma bağışında bulundu.

Elazığ’da bir süre önce koronavirüse yakalanan İl jandarma Komutanı Albay Ali Yıldız ve bazı jandarma personeli, tedavilerinin ardından sağlığına kavuştu. Karantina sürecinin ardından Bölge Kan Merkezi’ne gelen Albay Ali Yıldız ve beraberindeki jandarma personeli, yoğun bakımdaki koronavirüs hastalarına umut olmak amacıyla immün plazma bağışında bulundu.

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